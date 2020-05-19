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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 19 » 17:48:46

Заместитель председателя Житомирского областного совета вылечился от коронавируса

Сегодня, 17:48:46 328 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заместитель председателя Житомирского областного совета вылечился от коронавируса

 Первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко после двухнедельного лечения заявил, что он больше не болен коронавирусом.

Об этом он 19 мая сообщил на своей Facebook-странице.
 

"Шановна громадо, хочу повідомити, що я знову в строю! Дякую усім, хто підтримував та був поруч, хто бажав одужання та пропонував допомогу. Надзвичайно приємно, що попри нелегкі часи, людяність та підтримка іншого, у нашого народу, на гідному місці. Щиро дякую вам усім!", - написал Крамаренко.


Напомним, информация об инфицировании COVID-19 Сергея Крамаренко появилась в начале мая.

После этого провели дезинфекцию всех помещений облсовета и были протестированы работники областного совета, которые с ним контактировали.
Тэги: коронавирус, облсовет, болезнь, Крамаренко
Комментариев: 4
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 17:53:37, Сегодня [Материал]
+1

А шо, таки, об за остальных, кто вылечился/заболел (дядю Жору, тётю Песю) не пишут? А только об за зам. председателя. Ась?
bender123
2 vasya (bender123)   • 17:59:44, Сегодня [Материал]
+4

у меня вот товарищ уже не одну неделю ждет свои результаты анализов по короновирусу. а зам за 14 дней и анализы поделал и вылечился.. красава.. ниче не меняется
melan
3 melan (melan)   • 18:55:10, Сегодня [Материал]
0

скоро для чиновников медаль утвердят- "За коронавирус"
danza
4 Светлана (danza)   • 19:03:29, Сегодня [Материал]
-1

Кто бы сомневался...
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