Заместитель председателя Житомирского областного совета вылечился от коронавируса

Первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко после двухнедельного лечения заявил, что он больше не болен коронавирусом.
Об этом он 19 мая сообщил на своей Facebook-странице
.
"Шановна громадо, хочу повідомити, що я знову в строю! Дякую усім, хто підтримував та був поруч, хто бажав одужання та пропонував допомогу. Надзвичайно приємно, що попри нелегкі часи, людяність та підтримка іншого, у нашого народу, на гідному місці. Щиро дякую вам усім!", - написал Крамаренко.
Напомним, информация об инфицировании COVID-19 Сергея Крамаренко
появилась в начале мая.
После этого провели дезинфекцию всех помещений облсовета
и были протестированы работники областного совета, которые с ним контактировали
.