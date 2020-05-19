Заместитель председателя Житомирского областного совета вылечился от коронавируса

"Шановна громадо, хочу повідомити, що я знову в строю! Дякую усім, хто підтримував та був поруч, хто бажав одужання та пропонував допомогу. Надзвичайно приємно, що попри нелегкі часи, людяність та підтримка іншого, у нашого народу, на гідному місці. Щиро дякую вам усім!", - написал Крамаренко.