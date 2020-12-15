В Житомирской областной больнице могут закрыть COVID-отделение

Житомирская областная клиническая больница имени Гербачевского, к работе которой высказал замечание министр здравоохранения Максим Степанов, не приспособлена к массовому пребыванию пациентов с COVID-19.
Об этом сообщается на сайте
Житомирского областного совета.
"Инфекционное отделение для больных COVID-19 находится на первом этаже центрального корпуса, однако медицинское учреждение не приспособлено к массовому пребыванию больных коронавирусом, ведь в реанимации лежат пациенты с другими болезнями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутаты рассмотрят на комиссии по вопросам здравоохранения целесообразность COVID-отделения в областной клинической больнице и возможность его переноса в другое помещение.
В облсовете добавили, что больница не получала от Минздрава официальное письмо с требованием устранить недостатки, на которых акцентировал Степанов.
Как сообщал "Журнал Житомира
", министр здравоохранения Максим Степанов во время посещения медучреждений Житомира
обнаружил, что в областной больнице неадекватно отражена статистика по кислородным точкам, а также койкам в отделениях, которые не отведены под лечение COVID-19. Кроме того, он отметил, что врачи не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми учреждение обеспечено полностью. После визита министра комиссия Житомирской облгосадминистрации провела служебную проверку
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