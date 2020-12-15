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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 15 » 11:40:39

В Житомирской областной больнице могут закрыть COVID-отделение

Вчера, 12:25:39 1392 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской областной больнице могут закрыть COVID-отделение

 Житомирская областная клиническая больница имени Гербачевского, к работе которой высказал замечание министр здравоохранения Максим Степанов, не приспособлена к массовому пребыванию пациентов с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Житомирского областного совета.
 

"Инфекционное отделение для больных COVID-19 находится на первом этаже центрального корпуса, однако медицинское учреждение не приспособлено к массовому пребыванию больных коронавирусом, ведь в реанимации лежат пациенты с другими болезнями", - говорится в сообщении.


Отмечается, что депутаты рассмотрят на комиссии по вопросам здравоохранения целесообразность COVID-отделения в областной клинической больнице и возможность его переноса в другое помещение.

В облсовете добавили, что больница не получала от Минздрава официальное письмо с требованием устранить недостатки, на которых акцентировал Степанов.

Как сообщал "Журнал Житомира", министр здравоохранения Максим Степанов во время посещения медучреждений Житомира обнаружил, что в областной больнице неадекватно отражена статистика по кислородным точкам, а также койкам в отделениях, которые не отведены под лечение COVID-19. Кроме того, он отметил, что врачи не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми учреждение обеспечено полностью. После визита министра комиссия Житомирской облгосадминистрации провела служебную проверку.
Тэги: коронавирус, облсовет, больница
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 13:55:53, Вчера [Материал]
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