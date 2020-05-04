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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 4 » 08:07:12

Коронавирусом заболел замглавы Житомирского облсовета

Вчера, 08:11:12 1195 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирусом заболел замглавы Житомирского облсовета

 Первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заболел коронавирусом. Об этом он лично сообщил на странице в соцсети Facebook.
 

"Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально", - отмечает Крамаренко.


В настоящее время заместитель председателя облсовета находится дома на самоизоляции. Он отметил, что все, кто с ним контактировал, проинформированы и самоизолированы.

"Самочувствие сейчас нормальное, настроение боевое. Спасибо всем, кто поддерживает, ваши теплые слова помогают выздороветь быстрее", - добавил Сергей Крамаренко.
Тэги: коронавирус, облсовет, болезнь
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