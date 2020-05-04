Коронавирусом заболел замглавы Житомирского облсовета

Первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заболел коронавирусом. Об этом он лично сообщил на странице в соцсети Facebook.
"Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально", - отмечает Крамаренко.
В настоящее время заместитель председателя облсовета находится дома на самоизоляции. Он отметил, что все, кто с ним контактировал, проинформированы и самоизолированы.
"Самочувствие сейчас нормальное, настроение боевое. Спасибо всем, кто поддерживает, ваши теплые слова помогают выздороветь быстрее"
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