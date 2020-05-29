Трагедия в Житомирской области: мужчина застрелил молодую девушку, а потом и себя. ВИДЕО

В селе Тальки Новоград-Волынского района обнаружили тела двух людей с огнестрельными ранениями: 19-летней девушки и 41-летнего мужчины.
Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, инцидент произошел ночью 29 мая. Предварительно установлено, что оба были знакомы и некоторое время поддерживали дружеские отношения.
"По собранной информации полицейские выяснили, что девушка возвращалась ночью домой, а в нескольких сотнях метров от дому ее ожидал мужчина. О чем был между ними разговор, сейчас не известно, однако его следствием стал выстрел в спину девушки, потом - самоубийство мужчины с этого же оружия", - сообщают правоохранители.
Звуки выстрелов услышали жители улицы, они собрались на месте происшествия и вызвали "скорую". Прибывшие медики констатировали смерть обоих.
Полицейские на месте происшествия изъяли обрез охотничьего ружья, который сейчас направлен на исследование. Назначены другие экспертные исследования и продолжается установление причин трагедии.