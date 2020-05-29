Трагедия в Житомирской области: мужчина застрелил молодую девушку, а потом и себя. ВИДЕО

"По собранной информации полицейские выяснили, что девушка возвращалась ночью домой, а в нескольких сотнях метров от дому ее ожидал мужчина. О чем был между ними разговор, сейчас не известно, однако его следствием стал выстрел в спину девушки, потом - самоубийство мужчины с этого же оружия", - сообщают правоохранители.