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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 29 » 16:28:44

Трагедия в Житомирской области: мужчина застрелил молодую девушку, а потом и себя. ВИДЕО

Сегодня, 16:51:44 1177 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трагедия в Житомирской области: мужчина застрелил молодую девушку, а потом и себя. ВИДЕО

 В селе Тальки Новоград-Волынского района обнаружили тела двух людей с огнестрельными ранениями: 19-летней девушки и 41-летнего мужчины.

Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, инцидент произошел ночью 29 мая. Предварительно установлено, что оба были знакомы и некоторое время поддерживали дружеские отношения.
 

"По собранной информации полицейские выяснили, что девушка возвращалась ночью домой, а в нескольких сотнях метров от дому ее ожидал мужчина. О чем был между ними разговор, сейчас не известно, однако его следствием стал выстрел в спину девушки, потом - самоубийство мужчины с этого же оружия", - сообщают правоохранители.




Звуки выстрелов услышали жители улицы, они собрались на месте происшествия и вызвали "скорую". Прибывшие медики констатировали смерть обоих.

Полицейские на месте происшествия изъяли обрез охотничьего ружья, который сейчас направлен на исследование. Назначены другие экспертные исследования и продолжается установление причин трагедии.
 
Тэги: Суицид, убийство, Житомирская область
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