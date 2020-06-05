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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 5 » 11:56:48

На дорогах Житомирской области за сутки погибли двое скутеристов: фото с мест ДТП

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На дорогах Житомирской области за сутки погибли двое скутеристов: фото с мест ДТП

 За сутки на дорогах Житомирской области погибли двое скутеристов. Смертельные дорожно-транспортные происшествия произошли в Житомирском и Новоград-Волынском районах. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"4 июня около 10:00 ДТП произошло вблизи пгт Городница Новоград-Волынского района. Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2104, 58-летний местный житель, двигаясь в направлении поселка, столкнулся со скутером Viper, который двигался ему навстречу", - говорится в сообщении.


В результате ДТП водитель скутера получил травмы и умер в "скорой" во время транспортировки в больницу.





Еще одно смертельное ДТП произошло около 18:30 на 180 км автодороги Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, в с. Сингуры Житомирского района.

Предварительно, 71-летний водитель скутера Skybike, пытаясь пересечь автодорогу, допустил столкновение с передней частью грузовика DAF, который двигался в направлении Бердичева. От полученных травм скутерист погиб на месте происшествия.

В настоящее время по обоим фактам начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествий.



Тэги: дтп, скутер, Житомирская область
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