На дорогах Житомирской области за сутки погибли двое скутеристов: фото с мест ДТП

За сутки на дорогах Житомирской области погибли двое скутеристов. Смертельные дорожно-транспортные происшествия произошли в Житомирском и Новоград-Волынском районах. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"4 июня около 10:00 ДТП произошло вблизи пгт Городница Новоград-Волынского района. Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2104, 58-летний местный житель, двигаясь в направлении поселка, столкнулся со скутером Viper, который двигался ему навстречу", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель скутера получил травмы и умер в "скорой" во время транспортировки в больницу.
Еще одно смертельное ДТП произошло около 18:30 на 180 км автодороги Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, в с. Сингуры Житомирского района.
Предварительно, 71-летний водитель скутера Skybike, пытаясь пересечь автодорогу, допустил столкновение с передней частью грузовика DAF, который двигался в направлении Бердичева. От полученных травм скутерист погиб на месте происшествия.
В настоящее время по обоим фактам начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествий.