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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 10 » 14:18:52

Хотел напугать котов: в селе на Житомирщине мужик подстрелил соседку

Вчера, 14:30:52 957 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Хотел напугать котов: в селе на Житомирщине мужик подстрелил соседку

 В Брусиловском районе мужчина в своем дворе выстрелил из пневматической винтовки и попал соседку. Женщину госпитализировали, по данному факту открыто уголовное производство, информирует полиция Житомирской области.
 

"Около 22.20 в Брусиловское отделение полиции поступило сообщение о том, что в с. Морозовка мужчина ранил из пневматического оружия свою 54-летнюю соседку. Женщина получила травму глаза. Сейчас она в больнице", - отмечают правоохранители.


Предварительно установлено, что выстрел из пневматической винтовки совершил 65-летний местный житель, который находился на территории своего домовладения. По словам мужчины, таким образом он пытался напугать котов, а в женщину он попал случайно.

Оружие полицейским мужчина выдал добровольно. Предварительная правовая квалификация события - ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

За подобные действия законодательством предусмотрено наказание в виде общественных или исправительных работ, или ограничения свободы сроком до 2 лет.
Тэги: соседка, Житомирщина, стрельба
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