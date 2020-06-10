Хотел напугать котов: в селе на Житомирщине мужик подстрелил соседку

"Около 22.20 в Брусиловское отделение полиции поступило сообщение о том, что в с. Морозовка мужчина ранил из пневматического оружия свою 54-летнюю соседку. Женщина получила травму глаза. Сейчас она в больнице", - отмечают правоохранители.