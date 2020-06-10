Хотел напугать котов: в селе на Житомирщине мужик подстрелил соседку

В Брусиловском районе мужчина в своем дворе выстрелил из пневматической винтовки и попал соседку. Женщину госпитализировали, по данному факту открыто уголовное производство, информирует полиция Житомирской области.
"Около 22.20 в Брусиловское отделение полиции поступило сообщение о том, что в с. Морозовка мужчина ранил из пневматического оружия свою 54-летнюю соседку. Женщина получила травму глаза. Сейчас она в больнице", - отмечают правоохранители.
Предварительно установлено, что выстрел из пневматической винтовки совершил 65-летний местный житель, который находился на территории своего домовладения. По словам мужчины, таким образом он пытался напугать котов, а в женщину он попал случайно.
Оружие полицейским мужчина выдал добровольно. Предварительная правовая квалификация события - ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
За подобные действия законодательством предусмотрено наказание в виде общественных или исправительных работ, или ограничения свободы сроком до 2 лет.