Непогода на Житомирщине: 47 населенных пунктов остались без света

В результате осложнения погодных условий - дождь, порывы ветра - обесточены населенные пункты в 5 областях, в том числе и на Житомирщине.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины
, всего обесточено 112 населенных пунктов, больше всего пострадала Житомирская область.
"По состоянию на 7:00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 112 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 47, Ровенская - 24, Волынская - 17, Хмельницкая - 15 и Кировоградская - 9", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Также последствия непогоды ликвидируют спасатели.