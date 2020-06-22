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Непогода на Житомирщине: 47 населенных пунктов остались без света

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Непогода на Житомирщине: 47 населенных пунктов остались без света

 В результате осложнения погодных условий - дождь, порывы ветра - обесточены населенные пункты в 5 областях, в том числе и на Житомирщине.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, всего обесточено 112 населенных пунктов, больше всего пострадала Житомирская область.
 

"По состоянию на 7:00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 112 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 47, Ровенская - 24, Волынская - 17, Хмельницкая - 15 и Кировоградская - 9", - говорится в сообщении.


К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Также последствия непогоды ликвидируют спасатели.
Тэги: Житомирская область, непогода
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