В Житомире усилили карантин: что запрещено до конца июля

С 22 июня на территории Житомира и городской ОТГ вводится усиление противоэпидемических мероприятий. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета.
Решением запрещается
проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха. Также рекомендуется субъектам хозяйствования изменить режим рабочего времени.
До 31 июля 2020 года запрещено:
- 1) нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, закрывающей нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
- 2) перемещение группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;
- 3) пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;
- 4) посещение учебных заведений ее соискателями в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК";
- 5) проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра;
- 6) деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;
- 7) работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности.
Решением также устанавливается график работы Центра предоставления административных услуг городского совета на период карантина с понедельника по пятницу - с 10.00 до 19.00 (обеденный перерыв: с 14.00 до 15.00).
На период действия карантина изменен график работы исполнительных органов Житомирского городского совета (кроме ЦНАП) с понедельника по пятницу - с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).
Субъектам хозяйствования рекомендовано на период действия карантина пересмотреть режимы работы и установить начало работы в 9:00, 10:00 или более позднее время.
прикупили масочный завод.
А теперь режим ношенья масок
Будет продолжаться целый год.
Только огорчаться мы не будем этим,
Маски - это разве катаклизм?
Лишь бы уважаемые люди
Не купили производство клизм!
https://regionews.ua/rus/news/politics/1592224285-cherkasskiy-gorodskoy-sovet-perehodit-na-karantin-u-rabotnitsy-obnaruzhili-covid-19