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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 22 » 11:59:07

В Житомире усилили карантин: что запрещено до конца июля

Сегодня, 12:14:24 4125 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире усилили карантин: что запрещено до конца июля

 С 22 июня на территории Житомира и городской ОТГ вводится усиление противоэпидемических мероприятий. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета.

Решением запрещается проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха. Также рекомендуется субъектам хозяйствования изменить режим рабочего времени.
 

До 31 июля 2020 года запрещено:

 
  • 1) нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, закрывающей нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
 
  • 2) перемещение группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;
 
  • 3) пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;
 
  • 4) посещение учебных заведений ее соискателями в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК";
 
  • 5) проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра;
 
  • 6) деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;
 
  • 7) работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности.


Решением также устанавливается график работы Центра предоставления административных услуг городского совета на период карантина с понедельника по пятницу - с 10.00 до 19.00 (обеденный перерыв: с 14.00 до 15.00).

На период действия карантина изменен график работы исполнительных органов Житомирского городского совета (кроме ЦНАП) с понедельника по пятницу - с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).

Субъектам хозяйствования рекомендовано на период действия карантина пересмотреть режимы работы и установить начало работы в 9:00, 10:00 или более позднее время.

Тэги: Житомир, Карантин
Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:42:03, Сегодня [Материал]
+1

Это как раковая опухоль, будет постоянно сосать из человека жизнь, пока окончательно не высушит
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:44:55, Сегодня [Материал]
-1

Надо в Черкассы переезжать, там мер города снял все карантинные ограничения ещё с 19 мая
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 15:12:18, Сегодня [Материал]
0

Счастливого пути!
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:49:06, Сегодня [Материал]
+1

В среду добровольцы хотят идти в областную больницу, что чтобы потребовать открытия государственного магнито-резонасного томографа. Сергей Иванович, в среду надо снять карантин на один день, потому что народу надо лечиться
Atillanta
4 Иванна (Atillanta)   • 14:22:29, Сегодня [Материал]
-4

Говорят, что уважаемые люди
прикупили масочный завод.
А теперь режим ношенья масок
Будет продолжаться целый год.
Только огорчаться мы не будем этим,
Маски - это разве катаклизм?
Лишь бы уважаемые люди
Не купили производство клизм!
briz
5 aleks (briz)   • 14:49:37, Сегодня [Материал]
0

про Черкассы-
https://regionews.ua/rus/news/politics/1592224285-cherkasskiy-gorodskoy-sovet-perehodit-na-karantin-u-rabotnitsy-obnaruzhili-covid-19
Atillanta
7 Иванна (Atillanta)   • 17:19:00, Сегодня [Материал]
0

Детальный разбор "вспышки" коронавируса: https://www.youtube.com/watch?v=ipv9anOT8rs
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