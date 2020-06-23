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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 23 » 14:34:32

Под Житомиром легковушка выехала на недостроенную объездную и попала в ДТП. ФОТО

Сегодня, 14:46:32 609 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром легковушка выехала на недостроенную объездную и попала в ДТП. ФОТО

 В пригороде Житомира легковушка выехала на недостроенную часть автодороги и попала в ДТП. Авария произошла сегодня, 23 июня, около 5:40 на 134 км автодороги Киев-Чоп, неподалеку с. Вересы.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Toyota Avensis, 54-летний житель Донецкой области, двигаясь в направлении г. Чоп, выехал на часть автодороги, которая не введена в эксплуатацию и совершил столкновение с бетонным покрытием", - информирует ГУ Нацполиции.


В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила пассажирка автомобиля, 49-летняя жительница Донецкой области. Ее госпитализировали в житомирскую больницу.

Еще одной пассажирке, 49-летней жительнице Днепра, была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Тэги: Житомир, Киев-Чоп, объездная, дтп
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:03:45, Сегодня [Материал]
+2

Самоликвидатор, блин...
starix
2 max starkov (starix)   • 16:02:55, Сегодня [Материал]
+2

явно хотел срезать тянучку.
Едет такой, ржет: ха-ха-ха, тупые, тянитесь там, смотрите как надоооооооооооооо, бум!

шикарная новость :)
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