Под Житомиром легковушка выехала на недостроенную объездную и попала в ДТП. ФОТО

В пригороде Житомира легковушка выехала на недостроенную часть автодороги и попала в ДТП. Авария произошла сегодня, 23 июня, около 5:40 на 134 км автодороги Киев-Чоп, неподалеку с. Вересы.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Toyota Avensis, 54-летний житель Донецкой области, двигаясь в направлении г. Чоп, выехал на часть автодороги, которая не введена в эксплуатацию и совершил столкновение с бетонным покрытием", - информирует ГУ Нацполиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила пассажирка автомобиля, 49-летняя жительница Донецкой области. Ее госпитализировали в житомирскую больницу.
Еще одной пассажирке, 49-летней жительнице Днепра, была оказана медицинская помощь без госпитализации.
Едет такой, ржет: ха-ха-ха, тупые, тянитесь там, смотрите как надоооооооооооооо, бум!
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