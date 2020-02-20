Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 20.02.2020    18:17:20
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 20 » 17:16:10

На трассе возле Житомира BMW сбил женщину: от полученных травм она скончалась

Сегодня, 17:45:10 222 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На трассе возле Житомира BMW сбил женщину: от полученных травм она скончалась

 Сегодня утром, 20 февраля, в пригороде Житомира автомобиль BMW сбил на пешеходном переходе женщину. Ее с травмами госпитализировали в больницу, где она через несколько часов умерла.

Как стало известно "Журналу Житомира", роковое дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:30 на 156 км автодороги Киев-Чоп, в с. Березовка.
 

"Предварительно, водитель автомобиля BMW, 64-летний житель г. Новоград-Волынского, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщает ГУНП Житомирщины.


В результате ДТП пешеход, 33-летняя жительница Житомирского района, получила травмы и была госпитализированы в отделение интенсивной терапии Житомирской областной больницы. К сожалению, через несколько часов женщина скончалась.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Также полиция ищет свидетелей аварии.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: Старый бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или по спецлинии 102", - призывает полиция области.

Тэги: полиция, дтп, Киев-Чоп, Житомир
Комментариев: 2
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 18:06:06, Сегодня
0

Расстрелять. С трансляцией по ТВ. Возле БМВ.
БМВ потом сжечь там же.
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 18:14:38, Сегодня
0

Там скорость редко кто снижает.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus