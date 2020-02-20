На трассе возле Житомира BMW сбил женщину: от полученных травм она скончалась

Сегодня утром, 20 февраля, в пригороде Житомира автомобиль BMW сбил на пешеходном переходе женщину. Ее с травмами госпитализировали в больницу, где она через несколько часов умерла.
Как стало известно "Журналу Житомира
", роковое дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:30 на 156 км автодороги Киев-Чоп, в с. Березовка.
"Предварительно, водитель автомобиля BMW, 64-летний житель г. Новоград-Волынского, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщает ГУНП Житомирщины.
В результате ДТП пешеход, 33-летняя жительница Житомирского района, получила травмы и была госпитализированы в отделение интенсивной терапии Житомирской областной больницы. К сожалению, через несколько часов женщина скончалась.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Также полиция ищет свидетелей аварии.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: Старый бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или по спецлинии 102"
, - призывает полиция области.
БМВ потом сжечь там же.