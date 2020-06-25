Лазерная эпиляция от Lazer Beauty способна навсегда решить проблему нежелательных волос на теле

Эпиляция в современной косметологии является основной процедурой ухода за телом, ведь именно она позволяет женщине в любой ситуации чувствовать себя комфортно, быть ухоженной и уверенной в себе.
Растительность на теле – проблема, с которой издавна боролись представительницы прекрасного пола, однако решить её раз и навсегда были не в силах. Современные достижения науки позволяют за несколько процедур навсегда избавиться от нежелательных волос, и поможет в этом лазерная эпиляция.
В салоне Lazer Beauty используется самый передовой лазер американского производства Lumenis Lightsheer Duet. Такие аппараты стоят в передовых клиниках Beverli Hills как оборудование премиум класса. Особенностью этого аппарата является вакуумная манипула, с помощью которой процедура проводится с минимальным дискомфортом и за короткий период времени (например процедура ног занимает 30-40 минут). Ну и главным плюсом аппарата является его способность эффективно удалять нежелательные волосы за минимально количество сеансов. Как правило ждя достижения желаемого результата потребуется 4-6 процедур. Вы обязательно останетесь довольны!
Как сообщает сайт Lazer-Beauty.com.ua, лазерная эпиляция волос предназначена как для женщин, так и для мужчин. Если у женщин мотивацией служит желание быть красивой, то мужчины чаще всего делают эпиляцию в тех случаях, когда бритье вызывает повышенное раздражение кожи. Безболезненная процедура устранения волосяного покрова позволяет свести к минимуму риски возникновения воспаления и раздражения кожи.
Не многие понимают как работает лазерный аппарат, что приводит к недоверию современным центрам лазерной косметологии. Инновационная техника позволяет удалить волосы на лице и теле благодаря воздействию лазера только на корень волоса, но не на окружающие клетки кожи. Этим и обусловлена безопасность данного метода и этим же объясняется его высокая эффективность и точность. Лазерный луч, рассеиваясь, нагревает только пигментированную клетку, которая и содержит волосяной фолликул, а затем разрушает содержимое луковицы. Все, что ощущает пациент – это легкое покалывание в обрабатываемой области.
К сожалению, ни одна лазерная эпиляция не удалит все Ваши волосы за одну процедуру. Основная причина необходимости повторения процедуры состоит в том, что волос в своем развитии проходит три основные стадии - анаген (период роста), катаген (переход от одной стадии к другой) и телоген (период покоя).
За одну процедуру можно удалить 10-30% от общего количества волос, причем можно воздействовать только на волосы, находящиеся в активной стадии роста (анаген) и имеющие связь с дермальным сосочком (матрицей) волоса.
Именно поэтому, чтобы избавиться от всех волос на выбранном участке, процедуру приходится повторять несколько раз. Для достижения результатов в среднем требуется от 4 до 8 сеансов. Для пациентов с очень сильным ростом волос может потребоваться большее количество сеансов. Интервалы между сеансами должны быть не слишком короткими (4 – 6 недель; при отсутствии волос интервалы могут быть длиннее), с целью дать возможность как можно большему количеству фолликулов перейти в активную стадию роста. Эпиляция навсегда может быть лишь в том случае если пациент пройдет курс - от 4 до 8 процедур и после курса процедур лазерной эпиляции пациент будет делать хотя бы одну поддерживающую процедуру раз в год или раз в 2 года. Только в этом случае эффект от эпиляции сохраняется навсегда!
Подготовка к лазерной эпиляции:
Не употребляйте антибиотики за 2 недели до процедуры
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей в течение 14 дней до процедуры, не посещайте и солярий
Не осветляйте, не выщипывайте и не удаляйте волосы воском перед эпиляцией
Волосы на области, предназначенной для эпиляции, должны быть сбриты или непосредственно перед процедурой, или не позднее 12 часов до процедуры. При наличии толстых волос область должна бриться особенно тщательно, потому что волосы поглощают лазерную энергию, нагревают кожу и могут вызвать ожог
Непосредственно перед эпиляцией область, которую нужно обработать, должна быть очищена от косметических препаратов
Во время лазерной эпиляции:
В чувствительных зонах возможны неприятные ощущения, легкое покалывание
Количество процедур (а их может быть от 4 до 8) определяет врач после индивидуальной консультации и проведения тестирования
После лазерной эпиляции:
На самых чувствительных зонах остается легкое покраснение, а также возможен зуд кожи (реакция схожа как при солнечном загаре). Нанесите специальный крем на зону эпиляции
Непосредственно после процедуры в течение 12 часов не пользуйтесь косметологическими средствами, содержащими спирт
Не принимайте водные процедуры в течение 24 часов после эпиляции
Избегайте массажа обработанных мест в течение 72 часов после процедуры.
Не загорайте в течение 14 дней
Чтобы защитить область от прямой солнечной радиации, применяйте защитный крем от солнца с фактором защиты не ниже 20, по крайней мере, в течение 2 недель
В Житомирском салоне Lazer Beauty используется наиболее совершенный и высокотехнологичный прибор для лазерной эпиляции c вакуумной насадкой - диодный лазер LightSheer Lightsheer Duet (США).