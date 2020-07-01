Житомирский суд конфисковал незаконно добытый янтарь стоимостью 12,5 млн гривен

В Житомирской области в доход государства конфисковано 9,2 тонны янтаря, который ранее Служба безопасности Украины изъяла на подпольных промышленных комплексах с нелегальной обработки солнечного камня.
По информации спецслужбы, расфасованный по фракциям янтарь-сырец, обработанный камень и готовые изделия, сотрудники СБУ обнаружили в феврале и мае прошлого года во время обысков у фигурантов производства в Одесской и Киевской областях.
Также на территории нелегальных «производств» правоохранители изъяли почти два десятка станков для резки и огранки камня.
Геммологическая экспертиза определила суммарную стоимость изъятого янтаря и изделий из него на более чем 12,5 миллиона гривен. Постановлением Королёвского районного суда Житомира изъятые камни конфискованы в доход государства.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомирской области Служба безопасности Украины задержала мужчину, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.