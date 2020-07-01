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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 1 » 13:18:55

Житомирский суд конфисковал незаконно добытый янтарь стоимостью 12,5 млн гривен

Сегодня, 13:51:55 412 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский суд конфисковал незаконно добытый янтарь стоимостью 12,5 млн гривен

 В Житомирской области в доход государства конфисковано 9,2 тонны янтаря, который ранее Служба безопасности Украины изъяла на подпольных промышленных комплексах с нелегальной обработки солнечного камня.

По информации спецслужбы, расфасованный по фракциям янтарь-сырец, обработанный камень и готовые изделия, сотрудники СБУ обнаружили в феврале и мае прошлого года во время обысков у фигурантов производства в Одесской и Киевской областях.



Также на территории нелегальных «производств» правоохранители изъяли почти два десятка станков для резки и огранки камня.

Геммологическая экспертиза определила суммарную стоимость изъятого янтаря и изделий из него на более чем 12,5 миллиона гривен. Постановлением Королёвского районного суда Житомира изъятые камни конфискованы в доход государства.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомирской области Служба безопасности Украины задержала мужчину, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.
 
Тэги: конфискация, янтарь, Житомирская область
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