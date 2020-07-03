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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Июль » 3 » 08:20:44

Десантники показали зрелищные кадры с боевых стрельб под Житомиром

Сегодня, 08:44:44 507 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Десантники показали зрелищные кадры с боевых стрельб под Житомиром

 В Житомирской области в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ начались тактико-специальные учения с боевой стрельбой.

Зрелищные кадры с полигона опубликовали на официальной странице бригады в Facebook

Отмечается, что основной целью учений является практическое слаживание и совершенствование возможностей личного состава во взаимодействии между органами и подразделениями.

Также совершенствуется умение командиров подразделений быстро и точно оценивать изменение тактической обстановки. Ведь это обеспечивает высокую оперативность и своевременность в выполнении поставленных задач.




















Тэги: полигон, учение, дшв, стрельбы
Комментариев: 2
peso
1 peso (peso)   • 09:40:49, Сегодня [Материал]
+1

а в чем зрелище?
priatel
2 Андрей (priatel)   • 11:24:20, Сегодня [Материал]
0

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