Десантники показали зрелищные кадры с боевых стрельб под Житомиром

В Житомирской области в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ начались тактико-специальные учения с боевой стрельбой.
Зрелищные кадры с полигона опубликовали на официальной странице бригады в Facebook
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Отмечается, что основной целью учений является практическое слаживание и совершенствование возможностей личного состава во взаимодействии между органами и подразделениями.
Также совершенствуется умение командиров подразделений быстро и точно оценивать изменение тактической обстановки. Ведь это обеспечивает высокую оперативность и своевременность в выполнении поставленных задач.