Как десантники на житомирском полигоне проводят боевую подготовку: фоторепортаж

На полигоне под Житомиром проводится интенсивная подготовка офицеров тактического звена Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщает Командование ДШВ
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"Проходит комплекс мероприятий по основным предметам боевой подготовки. Офицеры-десантники обмениваются собственным опытом боевых действий, повышают знания по вопросам руководства боевой подготовкой подчиненных подразделений, усовершенствуют практические навыки по своей штатной специальности. Также отрабатываются единые подходы методики проведения занятий по предметам обучения и выполнения мероприятий боевой подготовки"
, - сообщили военные.
По словам командующего Десантно-штурмовых войск ВС Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, данное мероприятие позволяет оценить уровень индивидуальной подготовленности каждого офицера, опираясь на его полученные знания и навыки.
"Это необходимо для качественной подготовки подчиненного личного состава и дальнейшего выполнения задач по назначению", - подчеркнул генерал-лейтенант.
Комплекс занятий предусматривает для офицеров разноплановые занятия: лекционные, контрольные, семинарские, показательные и непосредственно практичные.
В частности, вождение боевых машин и автомобильной техники в сложных условиях местности; выполнение упражнений стрельб из вооружения боевых машин и стрельба из стрелкового оружия в дневную и ночную пору суток; управления огнем артиллерии; применение подразделений в различных видах общевойскового боя.
Фото: ДШВ