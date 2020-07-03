Статистика коронавируса в Житомире: зафиксирован 1 новый случай, 28 людей выздоровели

В Житомире за прошедшие сутки диагностирован один новый случай заболевания COVID-19. Оперативную информацию 3 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».
Всего в области за минувшие сутки обнаружили 14 новых больных коронавирусом. С начала пандемии на Житомирщине коронавирусной инфекцией заболели 1435 человек.
Также стало известно, что за прошедшие сутки в Житомире выздоровели 28 человек, и еще 16 в области. Всего выздоровели от коронавирусной болезни 897 пациентов.
Не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 30 жителей Житомирской области.