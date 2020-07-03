Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 03.07.2020    11:26:39
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 3 » 10:13:56

Статистика коронавируса в Житомире: зафиксирован 1 новый случай, 28 людей выздоровели

Сегодня, 10:40:56 151 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Статистика коронавируса в Житомире: зафиксирован 1 новый случай, 28 людей выздоровели

 В Житомире за прошедшие сутки диагностирован один новый случай заболевания COVID-19. Оперативную информацию 3 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Всего в области за минувшие сутки обнаружили 14 новых больных коронавирусом. С начала пандемии на Житомирщине коронавирусной инфекцией заболели 1435 человек.



Также стало известно, что за прошедшие сутки в Житомире выздоровели 28 человек, и еще 16 в области. Всего выздоровели от коронавирусной болезни 897 пациентов.

Не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 30 жителей Житомирской области.
Тэги: covid19, Житомир, статистика
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus