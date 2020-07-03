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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 3 » 12:06:05

Житомирщина получит более 23 млн грн на покупку жилья раненым военным

Вчера, 12:20:05 672 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина получит более 23 млн грн на покупку жилья раненым военным

 Кабинет Министров Украины на заседании 1 июля принял решение о выделении средств на приобретение жилья для украинских военных и их семей.

Как сообщается на Правительственном портале, помощь от государства получат военнослужащие, которые принимали участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получили ранения.

Решение предусматривает выделение более 300 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.

В обнародованном постановлении есть распределение средств, из которых Житомирская область получит 23 млн 770 тыс. 886 грн.
 
Тэги: Житомирская область, военные, жилье
Комментариев: 1
starix
1 max starkov (starix)   • 13:34:25, Вчера [Материал]
0

15 двушек?)
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