Житомирщина получит более 23 млн грн на покупку жилья раненым военным

Кабинет Министров Украины на заседании 1 июля принял решение о выделении средств на приобретение жилья для украинских военных и их семей.
Как сообщается на Правительственном портале
, помощь от государства получат военнослужащие, которые принимали участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получили ранения.
Решение предусматривает выделение более 300 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.
В обнародованном постановлении
есть распределение средств, из которых Житомирская область получит 23 млн 770 тыс. 886 грн.