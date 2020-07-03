Перепутал с мужчиной. Десантник из Житомира сильно избил женщину на автобусной остановке. ВИДЕО

Резонансное событие произошло в пгт Озерное под Житомиром. Молодую женщину избил военный десантник из Житомира, перепутав её с мужчиной. Как стало известно «Журналу Житомира», у пострадавшей черепно-мозговая травма, сломан нос и многочисленные ушибы головы.
"Мы сидели на лавочке с подругами и друзьями. Подбежал незнакомый, просто перепутал меня с парнем, и ударил неоднократно в лицо. Мы вызвали скорую и полицию, и сразу поехали в травмпункт." - рассказывает в интервью СК1 пострадавшая Оксана Дацик.
В травмпункте медики сделали вывод: сотрясение мозга, сильное ранение верхнего и нижнего века левого глаза, сломана переносица, на лицо были наложены швы.
"Этот десантник сегодня утром уже приходил ко мне извиняться, но я так просто это не оставлю!", - говорит пострадавшая женщина.
Правоохранители уже начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины «умышленное средней тяжести телесное повреждение», которая предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.
путін не побив, а вбив більше ніж 13 тисяч ні в чому не повинних українців при цьому вульгарно і цинічно зве україців "брацькимнаротом" і клянучись в любові до нього.
То як ти рахуєш, цю фашистську "тварь" вбити мало, бо заслуговує на більше і чому в тебе ніколи не виникає справедливе бажання притягнути всіх тих кремлівських злочинців котри це все зробили до відповідальності і чому ти про це мовчиш, а сепаратистику?
Чи твоя правда однобока як і все у фашистській параші?
И, кстати, почему, вдруг, я - "сепаратистику"?
А "сепаратистику" - потому что ему такая идея пальнула. Только и всего. Сам он объяснить этого не сможет.
Знаю, завтра, это перди проснётся и начнёт попёрдывать...)
А вообще нормально так, сидишь на остановочке и тут те на...нежданчик)))
штурмовики они....