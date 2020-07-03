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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 3 » 20:08:03

Перепутал с мужчиной. Десантник из Житомира сильно избил женщину на автобусной остановке. ВИДЕО

Вчера, 20:22:03 1861 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Перепутал с мужчиной. Десантник из Житомира сильно избил женщину на автобусной остановке. ВИДЕО

 Резонансное событие произошло в пгт Озерное под Житомиром. Молодую женщину избил военный десантник из Житомира, перепутав её с мужчиной. Как стало известно «Журналу Житомира», у пострадавшей черепно-мозговая травма, сломан нос и многочисленные ушибы головы.

"Мы сидели на лавочке с подругами и друзьями. Подбежал незнакомый, просто перепутал меня с парнем, и ударил неоднократно в лицо. Мы вызвали скорую и полицию, и сразу поехали в травмпункт." - рассказывает в интервью СК1 пострадавшая Оксана Дацик.

В травмпункте медики сделали вывод: сотрясение мозга, сильное ранение верхнего и нижнего века левого глаза, сломана переносица, на лицо были наложены швы.

"Этот десантник сегодня утром уже приходил ко мне извиняться, но я так просто это не оставлю!", - говорит пострадавшая женщина.

Правоохранители уже начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины «умышленное средней тяжести телесное повреждение», которая предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

 
Тэги: Озерное, драка, полиция, десантники
Комментариев: 12
bda
1 ДДД (bda)   • 20:50:40, Вчера [Материал]
-8

Это, вам не Муравицкий, он, ведь, статьи не публиковал в соцсетях. Однозначно, личное обязательство. Чё ж, тварь, под домашний арест садить? Да, порохоботики? ;)
predi
3 predi (predi)   • 21:28:46, Вчера [Материал]
+1

Це не показовий випадок бо є інші котрі більш заслуговують твоєї уваги раз ти так гориш в палаючій любові до справедливості.
путін не побив, а вбив більше ніж 13 тисяч ні в чому не повинних українців при цьому вульгарно і цинічно зве україців "брацькимнаротом" і клянучись в любові до нього.
То як ти рахуєш, цю фашистську "тварь" вбити мало, бо заслуговує на більше і чому в тебе ніколи не виникає справедливе бажання притягнути всіх тих кремлівських злочинців котри це все зробили до відповідальності і чому ти про це мовчиш, а сепаратистику?
Чи твоя правда однобока як і все у фашистській параші?
bda
5 ДДД (bda)   • 21:59:14, Вчера [Материал]
-2

Эй, эй, Перди! Стоп! Я, про десантника, который избил женщину, а не про Путина. Десантник и Муравицкий - в Житомире, Путин - в Москве, зачем микшировать?
И, кстати, почему, вдруг, я - "сепаратистику"?
Sams2
8 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:16:58, Вчера [Материал]
+1

А ему в то место, где у людей мозг, инъекция Путиным сделана, поэтому он ему везде и мерещится.
А "сепаратистику" - потому что ему такая идея пальнула. Только и всего. Сам он объяснить этого не сможет.
bda
9 ДДД (bda)   • 22:20:31, Вчера [Материал]
0

ну, да. обычная 122 ч.1 УКУ. Я, просто, про возможную меру пресечения. В итоге - "сепаром" оказался )))
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:32:59, Вчера [Материал]
+1

Это нормально. Привыкайте.
bda
11 ДДД (bda)   • 22:36:50, Вчера [Материал]
0

да, я, привыкший, тов. генерал-лейтенант )
Знаю, завтра, это перди проснётся и начнёт попёрдывать...)
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:15:45, Вчера [Материал]
0

Ну тут же писали, как раз учения у них...
predi
4 predi (predi)   • 21:30:10, Вчера [Материал]
0

А ти читав що на навчаннях витворяли твої поребриковські кумири і скільки пострадало тоді людей?
starix
6 max starkov (starix)   • 22:04:00, Вчера [Материал]
+2

десантник избил женщину. Казалось бы, причем тут могут быть русские...предик, он и в африке презик
bobrikov
7 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 22:14:35, Вчера [Материал]
+2

Как спутать ее с мужиком ? буфера большие...
А вообще нормально так, сидишь на остановочке и тут те на...нежданчик)))
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 22:46:34, Вчера [Материал]
0

а чего "десантник"?
штурмовики они....
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