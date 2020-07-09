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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 9 » 15:51:59

На север Житомирщины приехали политики из Киева: осматривали территории, пострадавшие от масштабных пожаров. ФОТО

Сегодня, 16:29:59 525 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На север Житомирщины приехали политики из Киева: осматривали территории, пострадавшие от масштабных пожаров. ФОТО

 Сегодня, 9 июля, в Житомирской области состоялось выездное заседание Рабочей группы Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В частности, в Овручский район приехали Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, нардепы и Посол Эстонской Республики в Украине Каим Кууск.

Отмечается, что политики осмотрели территорию, на которой в апреле этого года возникли масштабные лесные пожары. Их сопровождали председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко, а также руководство Овручского района.

Также во время рабочей поездки состоялась передача лесоводам техники и средств для предупреждения и ликвидации пожаров.

Кроме того, участники поездки встретились с жителями сел, пострадавших от лесных пожаров, и обсудили с ними ход решения вопроса приобретения модульных домов.
 

"Сейчас, на завершающем этапе процесс переговоров с производителями модульных домов, которые готовы в течение двух месяцев выполнить поставленную задачу. Все проблемные вопросы обсудили сегодня во время встречи с жителями села Личманы", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.


Работники Ситовецкого лесничества (ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство") пригласили народных депутатов Украины и руководство облгосадминистрации приобщиться к высадке лесных культур.

Напомним, на территории Житомирской области 16 апреля возник лесной пожар, который распространился на площадь 30 тыс. гектаров. К тушению привлекалось 1069 человек и 156 единиц техники, в том числе самолеты АН-32П и пожарный поезд. От лесных пожаров наиболее пострадали четыре села - Личманы, Магдын, Острова и Нижняя Рудня.





















Тэги: заседание, пожары, ВР, Овруч
Комментариев: 1
yahimsol
1 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 16:45:44, Сегодня [Материал]
-2

А показать фото сел сгоревших, после типа государственной поддержки, как справился Бунечко с распиливании госпомощи людям слабо??? А то пиар один приехали пару деревьев посадили и уехали, аж противно смотреть.
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