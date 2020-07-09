На север Житомирщины приехали политики из Киева: осматривали территории, пострадавшие от масштабных пожаров. ФОТО

Сегодня, 9 июля, в Житомирской области состоялось выездное заседание Рабочей группы Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
В частности, в Овручский район приехали Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, нардепы и Посол Эстонской Республики в Украине Каим Кууск.
Отмечается, что политики осмотрели территорию, на которой в апреле этого года возникли масштабные лесные пожары. Их сопровождали председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко, а также руководство Овручского района.
Также во время рабочей поездки состоялась передача лесоводам техники и средств для предупреждения и ликвидации пожаров.
Кроме того, участники поездки встретились с жителями сел, пострадавших от лесных пожаров, и обсудили с ними ход решения вопроса приобретения модульных домов
.
"Сейчас, на завершающем этапе процесс переговоров с производителями модульных домов, которые готовы в течение двух месяцев выполнить поставленную задачу. Все проблемные вопросы обсудили сегодня во время встречи с жителями села Личманы", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.
Работники Ситовецкого лесничества (ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство") пригласили народных депутатов Украины и руководство облгосадминистрации приобщиться к высадке лесных культур.
Напомним, на территории Житомирской области 16 апреля возник лесной пожар, который распространился на площадь 30 тыс. гектаров. К тушению привлекалось 1069 человек и 156 единиц техники, в том числе самолеты АН-32П и пожарный поезд. От лесных пожаров наиболее пострадали четыре села
- Личманы, Магдын, Острова и Нижняя Рудня.