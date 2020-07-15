Диэлектрические средства защиты: основные виды и периодичность испытаний

Неиспользование во время работы с электроустановками СИЗ (средств индивидуальной защиты) может привести к трагическим последствиям: проблемам со здоровьем, потере трудоспособности и даже летальному исходу.
Не пренебрегайте собственной безопасностью, жизнью и здоровьем ваших сотрудников. Узнайте, какие виды диэлектрических изделий понадобятся электрикам, монтерам и рабочим других специальностей.
Средства защиты от поражения электротоком
Диэлектрические изделия защищают работников от поражения электротоком, воздействия электрической дуги. Они предназначены для минимизации вероятного ущерба, который может быть нанесен персоналу, работающему с электроустановками.
На производстве работникам могут предоставляться следующие диэлектрические СИЗ: перчатки, обувь, коврики. Рассмотрим эти защитные средства подробнее.
Диэлектрические перчатки
Применяются для защиты рук от поражения электротоком. Помогут избежать травм, если произошел контакт с элементами оборудования под напряжением.
Резиновые диэлектрические перчатки понадобятся рабочим, выполняющим электромонтажные и другие работы, сопряженные с риском получить удар током.
При выборе перчаток обратите внимание на маркировку изделий:
- «Эв» — дополнительная защита от электротока выше 1000 V;
- «Эн» — основная защита от электрического тока до 1000 V.
Для начала эксплуатации перчатки нужно полностью натянуть на руку, следя за тем, чтобы их верхняя часть шла поверх рукава спецодежды. Перед этим стоит проверить изделие на чистоту, отсутствие влаги и механических повреждений. За счет ширины перчаток под низ можно надеть еще одни, утепленные, если предстоит работать при минусовых температурах.
В лабораториях проводят электрические испытания диэлектрических перчаток. Это нужно для выявления и отбраковки дефектных изделий. Испытания проводят раз в полгода в специализированных электролабораториях.
Также не нужно забывать дезинфицировать перчатки с помощью содового или мыльного раствора.
Защитная спецобувь
Средство для защиты ног при работе с электроустановками закрытого и открытого типа. В последнем случае используется только при отсутствии осадков.
В диэлектрической обуви верх и рельефная подошва из резины, внутри может быть текстильная подкладка.
Спецобувь может быть 2 видов:
- Галоши — изготовлены формовым способом. Их нужно надевать поверх основной обуви при работе в электроустановках до 1 кВ. Прошли испытания на 15 кВ. В них можно работать при температуре окружающей среды от - 30 до +50 °C.
- Боты — в отличие от галош обязательно имеют отвороты и испытаны на 20 кВ. В остальном характеристики спецобуви идентичны.
Чтобы избежать трагических случайностей на производстве, диэлектрические галоши и боты отличаются по цвету от другой резиновой обуви.
Перед началом работ нужно осмотреть спецобувь на отсутствие дефектов, если они есть — изделие использовать небезопасно.
Диэлектрические коврики
Предназначены для защиты и изоляции рабочего в области высокого напряжения: при работе с электрическими установками, блоками предохранителей, распределительными щитками. Могут использоваться в местах с высоким напряжением (выше 1000 V). Для начала использования коврик нужно расстелить на чистой и сухой поверхности перед электрическим оборудованием.
Диэлектрические коврики могут быть различных размеров, например 750х750 мм. Должны иметь рифленую лицевую поверхность с глубиной рифов от 1 до 3 мм. Согласно ГОСТу, диэлектрические коврики могут быть только однотонными, цвет на усмотрение производителя.
Диэлектрические коврики не проходят испытания в рабочих условиях. Но нужно тщательно осматривать изделия перед каждым использованием и не реже раза в полгода.
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