Пытали утюгом: в Житомирской области трое бандитов совершили разбойное нападение на дом

В Житомирской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом и пытали хозяина утюгом. Происшествие произошло в городе Новоград-Волынский.
Как сообщает УНН
со ссылкой на правоохранительные органы, трое неустановленных мужчин проникли в частный дом, где напали на хозяина (мужчину 1969 года рождения). Его избили и связали.
После чего злоумышленники потребовали сказать им, где хранятся деньги и ценности, а когда мужчина отказался - пытали его. Грабители применяли раскаленный утюг, а также порезали мужчине ухо.
После чего нашли в доме деньги в сумме около 8000 гривен. С награбленным с места происшествия скрылись. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Напомним, похожее ограбление было 2 года назад в Бердичевском районе. Тогда неизвестные в масках ворвались в дом предпринимателя и пытали его утюгом
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https://zbroya.info/uk/blog/12479_gospodar-budinku-shcho-zastreliv-grabizhnika-rozpoviv-podrobitsi-video/