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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 17 » 11:55:50

Пытали утюгом: в Житомирской области трое бандитов совершили разбойное нападение на дом

Сегодня, 12:11:50 1200 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пытали утюгом: в Житомирской области трое бандитов совершили разбойное нападение на дом

 В Житомирской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом и пытали хозяина утюгом. Происшествие произошло в городе Новоград-Волынский.

Как сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы, трое неустановленных мужчин проникли в частный дом, где напали на хозяина (мужчину 1969 года рождения). Его избили и связали.

После чего злоумышленники потребовали сказать им, где хранятся деньги и ценности, а когда мужчина отказался - пытали его. Грабители применяли раскаленный утюг, а также порезали мужчине ухо.

После чего нашли в доме деньги в сумме около 8000 гривен. С награбленным с места происшествия скрылись. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, похожее ограбление было 2 года назад в Бердичевском районе. Тогда неизвестные в масках ворвались в дом предпринимателя и пытали его утюгом.
Тэги: ограбление, Житомирская область, утюг
Комментариев: 3
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 14:58:09, Сегодня [Материал]
0

А ось чого дійсно бояться нападники, так це того що при грабежі жертви їх тупо пристрелять як в Сухолуччі
https://zbroya.info/uk/blog/12479_gospodar-budinku-shcho-zastreliv-grabizhnika-rozpoviv-podrobitsi-video/
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:44:35, Сегодня [Материал]
+1

Оружие должно быть в каждом доме, и желательно пару единиц.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:57:17, Сегодня [Материал]
0

Та ничего они не боятся окрим короновирусу
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