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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 17 » 16:04:31

21-летний парень создал под Житомиром нелегальную пилораму. ФОТО

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21-летний парень создал под Житомиром нелегальную пилораму. ФОТО

 В Житомирском районе остановили работу нелегальной пилорамы. Предприятие, работавшее без разрешительных документов, обнаружили в селе Лещин 17 июля. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Установлено, что лесоперерабатывающий процесс организовал 21-летний местный житель, "забыв" о необходимости его узаконить. По крайней мере во время проверки никаких разрешительных документов мужчина не предоставил", - говорят правоохранители.




С пилорамы изъяли лесопродукцию породы деревьев сосна и дуб, всего более 10 куб м, а также оборудование для распила древесины.

"Предварительная правовая квалификация события ст. 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляют в полиции.



Тэги: пилорама, Житомирский район
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