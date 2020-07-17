21-летний парень создал под Житомиром нелегальную пилораму. ФОТО

В Житомирском районе остановили работу нелегальной пилорамы. Предприятие, работавшее без разрешительных документов, обнаружили в селе Лещин 17 июля. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Установлено, что лесоперерабатывающий процесс организовал 21-летний местный житель, "забыв" о необходимости его узаконить. По крайней мере во время проверки никаких разрешительных документов мужчина не предоставил", - говорят правоохранители.
С пилорамы изъяли лесопродукцию породы деревьев сосна и дуб, всего более 10 куб м, а также оборудование для распила древесины.
"Предварительная правовая квалификация события ст. 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего"
, - добавляют в полиции.