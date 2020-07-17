Олександр Коцюбко про князя Житомира

Сьогодні розкажу дуже багато цікавого про засновника міста Житомира. У місті Житомирі на мальованці у межах вулиць Радивилівська (колишня Піонерська), Троянівська (колишня Якіра) та Барашівська знаходиться курган, де похований князь Житомир. На кургані лежить камінь вагою 5 тон. Я не збираюсь сперечатися з істориками – похований у тім кургані князь Житомир чи ні. Але достовірно відомо, що даний курган належить до ІХ-Х сторічь.
Відомо, що о 1898 році дослідник дореволюційної пори - Т. Вержбицький вивів дату заснування Житомира та стверджував, що місто збудував ратник князів Аскольда та Діра Житомир у 884 році.
У своїх працях польський дослідник Н.Прусиновський також аргументує свої висновки та вважає, що офіційною датою заснування міста Житомира є 884-й рік.
Наприкінці ХІХ століття на території Мальованки дослідники В. Антонович та С. Гамченко дослідили даний древнеслав’янський курган. Аналіз знайдених речей, характер поховання дозволили дослідникам зробити висновок, що курган насипаний місцевими слав’янськими племенами о VIII-XI століттях. У кургані знайдені срібні лопастні буси, залізні шпори з мідними зірочками на кінцях, срібна кольчуга. За офіційними даними, князів ховали разом зі зброєю та амуніцією. Ці факти є підставою свідчати про те, що саме тут похований князь Житомир.
Місцеві мешканці на протязі вже більш ста років доглядають курган, носять до нього квіти.
Напад на дану курганну групу почався з того, що, будучи депутатом Житомирської міської ради від Партії регіонів, Василь Дехтяренко отримав земельну ділянку (депутати йому видали) для будівництва культової споруди. Але, замість того, щоб будувати цю культову споруду, Василь Дехтяренко поділив цю земельну ділянку на чотири частини та розпродав ці частини під будівництво жилих будинків. Слід нагадати, що у свій час цю землю для нього депутати міської ради забрали у дитячої музичної школи, яка знаходиться поряд. Цілком природно, що багато років на ці дві земельних ділянки неможливо оформити дозвіл на будівництво жилих будинків, тому, що ці земельні ділянки знаходяться у межах курганної групи, яка є пам’ятником археології та охороняється законом. Від неї у радіусі 50 метрів взагалі нічого не можна будувати.
Але пан Дехтяренко та інший забудовник спромоглися через суд зобов’язати міську раду видати дозвіл на будівництво жилих будинків на землі могильників VІІІ-ХІ сторічь. При цьому вони, мабуть, забули сказати судді, що ця земля є пам’ятником археології VІІІ-ХІ сторічь. Суд виніс рішення – зобов’язати Житомирську міську раду надати дозвіл на будівництво жилих споруд на могилах засновника нашого міста та наших далеких пращурів. Також вони спромоглися вимогти у міської ради міста відшкодування їм моральної шкоди у розмірі 30 тисяч гривень за наші з вами податки.
Після судового рішення землевпорядники прийшли на курганну групу VІІІ-ХІ сторічь та почали набивати кілки та здійснювати інші попередні роботи для будівництва. Це називається захват землі для нецільового використаня. Храм Дехтяренко не збудував, а зараз хоче спотворити курганну групу. Потрібно нагадати, що без депутата від Мальованки такі негативні речі відбуватися не могли. Хто від Мальованки у нас депутат - Мойсєєв.
Мальованці, звичайно, припинили цю ганебну справу. Комуністи у 1976 році знесли Іво-Почаєвську церкву, котра знаходилась на розі вулиць Радивилівська (колишня Піонерська) та Троянівська (колишня Якіра), але в них не піднялась рука спотворити, знищити курганну групу. Хочу нагадати усім, підказати депутатам, усім службам, що даний пам’ятник археології має охоронний номер 4 відповідно до рішення виконкому трудящих депутатів Житомирської облради від 29 вересня 1969 року №442.
Надалі ми, мешканці Мальованки, підписали листи до депутатського корпусу, до мера міста з пропозицією встановити на даному місті пам’ятник засновнику міста князю Житомиру. Інститут археології Національної Академії наук України у своєму листі від 10 серпня 2004 року вважає доцільним здійснити благоустрій курганної групи. Лист підписаний Директором ІА НАНУ Академіком П.П. Толочко А гробарів потрібно відлучити від цієї землі тому, що вони використовують її не за призначенням.
PS: Парк, де знаходиться курган, був висаджений меценатом Свінцицьким у 1904 році. В цьому ж році була відкрита Іво-Почаєвська церква, яка була збудована на кошти також мецената Свінцицького. За кошти того ж мецената Свінцицького була збудована школа №18 та подарована мешканцям Житомира. Це меценат Свінцицький за власні кошти збудував та також подарував місту Житомир Пожежну дзвіницю. Все це зберіглося в ідеальному вигляді до наших днів, окрім Іво-Почаєвської церкви, яка була зруйнована комуністами у 1976 році. Нащадки знаменитого мецената Свінцицького і зараз проживають на Мальованці.
За порядком та чистотою вулиць, стадіону та пожежної дзвіниці слідкують працівники головного управління МНС у Житомирській області. У парку саджають стрижуть та доглядають дерева спортсмени-боксери Спортивного Клубу «Легіон», учні та вчителі загальосвітньої школи №1.
Мальованці дуже люблять Мальованку, свій парк, князя Житомира. Мабуть, тому вони завжди кажуть – «Мальованка, це не район, це національність».
Громадський діяч
Президент ЖМГО СК «Легіон» Олександр Коцюбко