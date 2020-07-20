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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 20 » 16:51:54

Горячая пора для пиротехников: за неделю уничтожено более 40 снарядов времен Второй мировой. ФОТО

Сегодня, 17:22:02 322 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горячая пора для пиротехников: за неделю уничтожено более 40 снарядов времен Второй мировой. ФОТО

 В летний период пиротехники ежедневно выезжают в разные уголки Житомирской области для изъятия и уничтожения боеприпасов времен прошлых войн. Так, за прошедшую неделю спасатели ликвидировали 42 взрывоопасных предмета.

Как сообщили «Журналу Житомира» в Управлении ГСЧС, среди взрывоопасных предметов обнаружили 39 артиллерийских снарядов, 2 противотанковые мины и 1 ручную гранату.

В частности, 16 июля группа пиротехнических работ побывала в Новоград-Волынском районе. Там в самом райцентре случайные прохожие обнаружили неопознанные предметы неподалеку пункт приема металлолома. Местные специалисты ГСЧС идентифицировали их как 2 противотанковые мины времен Второй мировой войны.



Еще три артснаряда в селе Романовка, этого же района, нашли местные жители, когда выкапывали траншею под фундамент.

Больше всего боеприпасов за прошедшую неделю было найдено в селе Трикопцы Коростышевского района. Накануне на опасное эхо войны натолкнулись местные лесники во время санитарной рубки леса. Они увидели, что в небольшом углублении из-под земли торчат несколько подозрительных металлических предметов. При обследовании территории пиротехники выкопали 28 артснарядов калибром 105 миллиметров.



Спасатели напоминают, если вы нашли неизвестный подозрительный предмет - сразу отойдите на безопасное расстояние и звоните по телефонам «101» или «102». Опишите специалистам место обнаружения и попробуйте его огородить подручными средствами (палками, веревкой, ветками или кусками материи и т.д.). Ни в коем случае не прикасайтесь к находке!
Тэги: Житомирщина, пиротехники, снаряды
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