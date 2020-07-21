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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июль » 21 » 14:19:57

Житомирская мэрия требует отменить закон об игорном бизнесе

Вчера, 14:37:57 1069 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская мэрия требует отменить закон об игорном бизнесе

 Житомирский городской совет требует отменить закон об игорном бизнесе, который Верховная Рада Украины приняла 14 июля. За соответствующее обращение к Раде проголосовали депутаты Житомирского городского совета сегодня, 21 июля.

В обращении есть предложение разработать законопроект, который предоставлял бы право местным громадам самостоятельно определять, нужны ли игорные заведения в их городах и селах.
 

«Легализация игорного бизнеса может привести к социальной напряженности и обнищанию украинских семей ... и повышения уровня преступности в городах и селах ... А сама игорная зависимость приводит к разрушению семей, психологических расстройств, а иногда - даже самоубийств ... Подавляющее большинство лиц, которые проигрывают деньги в залах игровых автоматов, - это люди с небольшим достатком, которые с надеждой улучшить свое материальное положение, выносят все из дома и проигрывают все в игровых залах ... Поэтому анонсированные миллиарды, которые может получить государственный бюджет - это деньги из карманов тысяч семей, которые стали заложниками зависимости своих родных», - говорится обращении.


Напомним, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Отныне залы игровых автоматов, букмекерские пункты и казино разрешается размещать в гостиницах.
Тэги: игорный бизнес, городской совет, закон, мэрия, Житомир
Комментариев: 5
kmitliva
1 Galina (kmitliva)   • 14:51:38, Вчера [Материал]
+2

"В обращении есть предложение разработать законопроект, который предоставлял бы право местным громадам самостоятельно определять, нужны ли игорные заведения в их городах и селах."

Наверное, когда работали над текстом обращения, сами ржали.
:-))))
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:50:52, Вчера [Материал]
+2

Так игорный бизнес в Житомире есть на каждом углу но он нелегальный и платят они Мойсееву и полиции. Вот кто на трибуне выступает? Мойсеев. Вот когда землю в Украине украли у народа почему не протестовали?
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 22:25:03, Вчера [Материал]
0

Боря только гостиницу выкупил, а вы тут отменить призываете... попутали что-то!
ZVEZDA
4 Житомирянин (ZVEZDA)   • 22:43:15, Вчера [Материал]
0

Правільно!
Dmitry
5 Dmitry (Dmitry)   • 02:56:02, Сегодня [Материал]
0

На фоне того, что игорный бизнес существует нелегально, с попустительства этих же местных властей, данное заявление как минимум лицемерно.
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