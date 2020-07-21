Житомирская мэрия требует отменить закон об игорном бизнесе

«Легализация игорного бизнеса может привести к социальной напряженности и обнищанию украинских семей ... и повышения уровня преступности в городах и селах ... А сама игорная зависимость приводит к разрушению семей, психологических расстройств, а иногда - даже самоубийств ... Подавляющее большинство лиц, которые проигрывают деньги в залах игровых автоматов, - это люди с небольшим достатком, которые с надеждой улучшить свое материальное положение, выносят все из дома и проигрывают все в игровых залах ... Поэтому анонсированные миллиарды, которые может получить государственный бюджет - это деньги из карманов тысяч семей, которые стали заложниками зависимости своих родных», - говорится обращении.