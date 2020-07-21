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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Июль » 21 » 20:13:22

В Житомире суд оштрафовал члена «Партии Шария», он не смог объяснить происхождение 50 000 гривен

Вчера, 20:31:22 915 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире суд оштрафовал члена «Партии Шария», он не смог объяснить происхождение 50 000 гривен

 Члена проигравшей суд против НАПК Партии Шария Матвея Старченко оштрафовали на 1700 гривен и обязали его выплатить 420 гривен судебного сбора. Соответствующее решение принял Богунский районный суд Житомира, передает Слідство.Інфо со ссылкой на реестр судебных решений.

Старченко признан виновным в административном правонарушении, поскольку не подтвердил Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции происхождение 49500 гривен, которые от его имени перечислили на счет партии в 2019 году.

Согласно с постановлением суда от 10 июля 2020 года, Старченко 11 декабря 2019 года якобы совершил взнос в сумме 49 500 гривен на счет Партии Шария. В марте НАПК обратилось рекомендованным письмом к партийцу, в котором просило его подтвердить факт предоставления собственных средств на поддержку партии, и получило подтверждение о вручении почтового отправления.

Однако, по данным НАПК, Старченко на их письма не отреагировал.

При этом член Партии Шария уверял, что не получал письмо от НАПК и якобы не ставил подписи на сообщении о его вручении. Он заявил, что это сделал работник почтового отделения.

Суд решил, что Старченко таки совершил административное правонарушение, не предоставив НАПК необходимые подтверждения. По данным суда, это подтверждает протокол об административных правонарушениях, объяснения самого Старченко и материалы дела.

Напомним, недавно в Житомире жестко избили лидера Партии Шария  Сергея Никулина.
Тэги: Житомир, Шарий, суд
Комментариев: 6
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 21:06:45, Вчера [Материал]
+1

у слух народа, по 1млн. переводили.... у батькивщины и т.д. то есть это у всех, но обычно сумму намного по больше....
Еще не решил за кого голосовать, но есть быть честным... у друх сумму по более
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:29:01, Вчера [Материал]
+1

Я не фанат Шария, но это - песТня! Цитаты: "от его имени перечислили", "якобы совершил взнос"...
А не "сумел объяснить" только потому, что его никто и не спрашивал. Но "суд признал виновным" )))
И хотите сказать, что это не заказуха?
Житич
3 Василий (Житич)   • 22:13:34, Вчера [Материал]
-2

Цепочка такая: Путин- Сурков- Шарий-представители на местах во всех городах Украины.
Цель- создать в Украине недовольство правящей партией (любой, кроме промосковской) создавать нервозность и подталкивать толпу к смене власти.
Вопрос:- СБУ, вы за что немалые деньги получаете?
starix
4 max starkov (starix)   • 22:31:18, Вчера [Материал]
+1

шарий обречен быть лающей собачкой а-ля навальный, из за деструктивной политики. Он же ничего не предлагает, просто критикует всех и вся. Любой вопрос в сторону конкретики - уход с темы, аля да вот придем, и там команда всё сделает.
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 22:41:06, Вчера [Материал]
-5

Нахрена фото цього підора тут публіковати?
lucifer
6 Lucifer (lucifer)   • 00:23:06, Сегодня [Материал]
-3

Чорний піар також піар?  Навіщо взагалі згадувати про це лайно?
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