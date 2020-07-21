В Житомире суд оштрафовал члена «Партии Шария», он не смог объяснить происхождение 50 000 гривен

Члена проигравшей суд против НАПК Партии Шария Матвея Старченко оштрафовали на 1700 гривен и обязали его выплатить 420 гривен судебного сбора. Соответствующее решение принял Богунский районный суд Житомира, передает Слідство.Інфо со ссылкой на реестр судебных решений
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Старченко признан виновным в административном правонарушении, поскольку не подтвердил Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции происхождение 49500 гривен, которые от его имени перечислили на счет партии в 2019 году.
Согласно с постановлением суда от 10 июля 2020 года, Старченко 11 декабря 2019 года якобы совершил взнос в сумме 49 500 гривен на счет Партии Шария. В марте НАПК обратилось рекомендованным письмом к партийцу, в котором просило его подтвердить факт предоставления собственных средств на поддержку партии, и получило подтверждение о вручении почтового отправления.
Однако, по данным НАПК, Старченко на их письма не отреагировал.
При этом член Партии Шария уверял, что не получал письмо от НАПК и якобы не ставил подписи на сообщении о его вручении. Он заявил, что это сделал работник почтового отделения.
Суд решил, что Старченко таки совершил административное правонарушение, не предоставив НАПК необходимые подтверждения. По данным суда, это подтверждает протокол об административных правонарушениях, объяснения самого Старченко и материалы дела.
Напомним, недавно в Житомире жестко избили лидера Партии Шария
Сергея Никулина.
Еще не решил за кого голосовать, но есть быть честным... у друх сумму по более
А не "сумел объяснить" только потому, что его никто и не спрашивал. Но "суд признал виновным" )))
И хотите сказать, что это не заказуха?
Цель- создать в Украине недовольство правящей партией (любой, кроме промосковской) создавать нервозность и подталкивать толпу к смене власти.
Вопрос:- СБУ, вы за что немалые деньги получаете?