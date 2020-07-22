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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Июль » 22 » 12:56:16

Книги и свежий воздух: в житомирском Гидропарке открыли «Летнюю библиотеку». ФОТО

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Книги и свежий воздух: в житомирском Гидропарке открыли «Летнюю библиотеку». ФОТО

 В житомирском Гидропарке заработала зона отдыха, в которой все желающие могут взять книги или журналы и почитать их на свежем воздухе. Проект "Летняя библиотека" уже второй раз реализуется в Житомире.

Как сообщили "Журналу Житомира" в мэрии, цель проекта: популяризации книги и здорового образа жизни.

"Библиотекари посоветуют Вам книги, которые создадут летнее настроение и атмосферу, расскажут о едином читательском билете и услугах библиотеки. Насладитесь не только свежим воздухом, но и свежей прессой и литературой, попробуйте себя в игре в шахматы или устройте семейные соревнования", - пишут организаторы.

"Летняя библиотека" работает возле админздания на центральной аллее с 11.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресенья и дождливых дней.







Тэги: Гидропарк, книги, Житомир, библиотека
Комментариев: 1
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 14:25:32, Сегодня [Материал]
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