Книги и свежий воздух: в житомирском Гидропарке открыли «Летнюю библиотеку». ФОТО

В житомирском Гидропарке заработала зона отдыха, в которой все желающие могут взять книги или журналы и почитать их на свежем воздухе. Проект "Летняя библиотека" уже второй раз реализуется в Житомире.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в мэрии, цель проекта: популяризации книги и здорового образа жизни.
"Библиотекари посоветуют Вам книги, которые создадут летнее настроение и атмосферу, расскажут о едином читательском билете и услугах библиотеки. Насладитесь не только свежим воздухом, но и свежей прессой и литературой, попробуйте себя в игре в шахматы или устройте семейные соревнования"
, - пишут организаторы.
"Летняя библиотека" работает возле админздания на центральной аллее с 11.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресенья и дождливых дней.