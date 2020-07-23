В Бердичеве провели тендер на закупку двух пакетов BMW

Бердичевский Дворец культуры им. А. А. Шабельника провел тендер через систему ProZorro на закупку двух полиэтиленовых пакетов.
Как указано в тендере
, за пакеты с логотипом автомобильной компании BMW дворец культуры готов был заплатить 8 гривен.
В «торгах» принимала участие только одна предпринимательница, в итоге она и победила.
В комментариях «Бабелю
» в доме культуры заявили, что на онлайн-площадке опубликовали «отчет о закупке без применения закупочных площадок», согласно правилам ProZorro и закону Украины.
Главное начать ;-))))
Не просто пакеты, а пакеты автомобильной компании BMW. Это вам не просто так....