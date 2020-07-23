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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Июль » 23 » 08:15:58

В Бердичеве провели тендер на закупку двух пакетов BMW

Сегодня, 08:30:58 352 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Бердичеве провели тендер на закупку двух пакетов BMW

 Бердичевский Дворец культуры им. А. А. Шабельника провел тендер через систему ProZorro на закупку двух полиэтиленовых пакетов.

Как указано в тендере, за пакеты с логотипом автомобильной компании BMW дворец культуры готов был заплатить 8 гривен.



В «торгах» принимала участие только одна предпринимательница, в итоге она и победила.

В комментариях «Бабелю» в доме культуры заявили, что на онлайн-площадке опубликовали «отчет о закупке без применения закупочных площадок», согласно правилам ProZorro и закону Украины.

Тэги: тендер, пакет, Бердичев, BMW
Комментариев: 1
kmitliva
1 Galina (kmitliva)   • 09:17:20, Сегодня [Материал]
0

Может человек только начал осваивать систему ProZorro..........
Главное начать ;-))))
Не просто пакеты, а пакеты автомобильной компании BMW. Это вам не просто так....
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