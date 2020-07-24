В Житомирской области автомобиль сбил мальчика, который внезапно выбежал на дорогу

В Житомирской области произошла жуткая авария: автомобиль сбил на сельской улице маленького ребенка. Об этом сообщили в полиции области.
Как стало известно «Журналу Житомира
», авария произошла в с. Гаевичи Овручского района.
По предварительным данным полиции, за рулем автомобиля был 39-летний мужчина. Ребенок неожиданно выбежала на дорогу и попала под колеса его авто.
4-летнего мальчика с травмами доставили в больницу. Все детали ДТП выясняются.
Напомним, в Житомире под колесами молоковоза погиб 5-летний мальчик, который внезапно выбежал на проезжую часть
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