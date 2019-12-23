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В ДТП на Житомирщине пострадал младенец

Сегодня, 11:05:29 636 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ДТП на Житомирщине пострадал младенец

 В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался младенец. ДТП произошло на выходных между пгт Иванополь и с. Малая Волица.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Skoda Octavia», двигаясь в направлении пгт Иванополь, на повороте выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105.
 

«В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа и пассажир этого же автомобиля, 1-летний мальчик, который находился в нем вместе с еще двумя пассажирками», - информирует ГУ Нацполиции Житомирщины.


Обоим была оказана медицинская помощь. 

Сейчас идет дальнейшее установление обстоятельств происшествия. Полицейские изъяли автомобили участников ДТП и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины.
Тэги: ребенок, Житомирщина, дтп
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Комментариев: 1
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 11:36:25, Сегодня
+1

И ни слова о детском кресле???
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