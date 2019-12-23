В ДТП на Житомирщине пострадал младенец

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался младенец. ДТП произошло на выходных между пгт Иванополь и с. Малая Волица.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Skoda Octavia», двигаясь в направлении пгт Иванополь, на повороте выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105.
«В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа и пассажир этого же автомобиля, 1-летний мальчик, который находился в нем вместе с еще двумя пассажирками», - информирует ГУ Нацполиции Житомирщины.
Обоим была оказана медицинская помощь.
Сейчас идет дальнейшее установление обстоятельств происшествия. Полицейские изъяли автомобили участников ДТП и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины.