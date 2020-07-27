Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 27.07.2020    23:45:24
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 27 » 09:33:05

Суд на Житомирщине не наказал батюшку церкви МП, который причащал прихожан во время карантина

Сегодня, 09:48:05 901 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Суд на Житомирщине не наказал батюшку церкви МП, который причащал прихожан во время карантина

 Коростенский горрайонный суд Житомирской области отказался штрафовать настоятеля Кафедрального Собора Рождества Христова УПЦ МП за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на постановление суд от 21 июля.

В протоколе об административном правонарушении сказано, что 24 апреля около 10 утра, находясь вблизи Кафедрального Собора Рождества Христова на ул. Ольгинская, 2а в Коростене, священник нарушил правила карантина, определенные Постановлением Кабмина №211 от 11 марта 2020 года. В частности, участие в проведении богослужения и причащении принимало более 10 человек.

Церковнослужитель не признал факта совершения правонарушения. Объяснил, что не приглашал жителей на богослужение, а только выполнял свои функции священнослужителя.

Суд выяснил, что правительственное постановление от 11 марта №211 во время составления админпротокола предусматривало запрет проведения всех массовых, в том числе и религиозных мероприятий.
 

«Водночас Конституція України (ст.35) та Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ст.9) передбачають свободу віросповідання, що включає свободу безперешкодного відправлення одноособово або колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежено лише законом. Враховуючи, що на час дії карантину право ведення релігійної діяльності, яка включає в себе і відправлення релігійних культів та обрядів відправлення, не було обмежено відповідним законом, вищевказаний підзаконний нормативний акт суперечить Конституції України», - отметил суд.


Как сообщал «Журнал Житомира», 7 апреля возле Спасо-Преображенского собора в Житомире, нарушая карантин, собрались десятки прихожан.
Тэги: Житомирщина, суд, Карантин, церковь
Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:58:03, Сегодня [Материал]
0

Ціх потвор з МП вже давно потрібно в рашу відпрвавити. Хай там виконують обовязкі агентів ФСБ.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus