Карантин ударил по карманам украинцев: на что тратим больше всего

Экономическая ситуация в стране и карантин заставляют украинцев все глубже залезать в заначки, дабы обеспечить себя питанием и покрыть другие расходы.
В первом квартале 2020 года сбережения украинцев сократились. Об этом говорят данные Госслужбы статистики, из которых видно, что расходы украинских домохозяйств в первом квартале 2020 года оказались на 7% больше, чем доходы. На эту величину сократились размеры сбережений. А рост доходов украинцев остановился в апреле.
На что тратили деньги украинские семьи, и как могут измениться их доходы и расходы в этом году – детальнее в материале сайте "Сегодня
".
В домохозяйстве главнее хозяйка
По статистике, в Украине на начало года насчитывалось 14,88 млн домохозяйств. Средний размер одного домохозяйства – 2,58 условных человека. Домохозяйств, в которых есть хотя бы один ребенок до 18 лет, всего 5,64 млн, или 38%. В остальных случаях семья состоит из двух или одного человека.
По данным опроса респондентов, главой семьи в большинстве семей является женщина – 53% домохозяйств. Но среди семей, в которых нет пенсионеров, домом "рулят" мужчины – таких домохозяйств насчитывается 33,4% против 28,2%, где во главе "хозяйка очага". И лишь в пенсионном возрасте доминирование женщин становится подавляющим – 24,9% против 13,5%. Возможно, еще и потому, что многие дамы в этом возрасте уже становятся вдовами, ибо, по статистике, в Украине женщины живут на 10 лет дольше мужчин.
Из чего состоят доходы
В 1 квартале доходы всех украинских домохозяйств составили 874,4 млрд грн. Это 5352 грн на человека в месяц. Главный источник доходов для усредненного домохозяйства – это зарплата, 49,9% доходов (в 1 кв. 2019 года было 49,3%). На втором месте – социальная помощь: пенсии, субсидии, доплаты матерям-одиночкам, больничные, при рождении ребенка и т. д., они составляют 32,5% (год назад – 33,8%). Третий источник – прибыль и смешанный доход, включающий все виды доходов, прежде всего от производственной деятельности физлица (предпринимателя) – 15,6% (год назад – 15%). Еще 2% (год назад – 1,9%) поступлений дал в среднюю семью доход от собственности – проценты по вкладам, сдача в аренду земельного пая, квартиры, транспорта и т. д.).
На что тратим
Почти все заработанное украинская семья тратит на приобретение товаров и услуг (подробнее см. ниже), на это уходит 95,1% (год назад – 94,6%) расходов. На налоги уходит 10,6% (было 10%), еще 1,3% (было 1,1%) – это другие оплаченные расходы (страховые платежи, переводы, штрафы, членские взносы в общественных организациях и др.). В сумме все расходы составляют 107% доходов, поэтому недостающие 7% покрываются за счет сбережений (год назад было 5,7%).
Как разъяснили нам в Госстатистики, расходы на приобретение товаров и услуг состоят из покупок за собственные средства, полученные в натуральной форме в результате предпринимательской деятельности (выращенная живность, собранный урожай), полученные в виде социальных трансфертов в натуре от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (гуманитарная помощь в виде продуктов, одежды, предметов быта и пр.).
На продукты – почти половина
По подсчетам Госстата, на продукты у средней семьи в месяц уходит 3832 грн или по 1485 грн на человека. В семьях с детьми эта сумма больше – 4755 грн в месяц, в семьях из двух пенсионеров – 3688 грн, то есть разница почти на 25%. Также намного больше тратят на питание горожане, чем селяне – 4240 грн и 2987 грн соответственно, то есть в городе расходы на еду более чем на 40% выше.
По структуре питания: у средней семьи на продукты уходит 46,5% доходов, в том числе на "вредные привычки" – 3,4% (130 грн/мес.). Самые большие траты на мясо – 24% (933 грн, это примерно 10 кг мяса), хлеб и хлебопродукты – 17% (641 грн), молоко и сыр 12% (429 грн), овощи и картофель – 9% (350 грн). Меньше всего из продуктов – по 2% от расходов на питание – украинцы тратят на сало (72 грн, это примерно кило сала) и яйца (77 грн, это полсотни яиц). На питание вне дома (фастфуд) уходит 180 грн/мес. на семью (4,6% расходов).
На "не еду" – 43,6%
Еще 43,6% (3593 грн) расходов украинской семьи составляют траты на непродовольственные товары и услуги. В том числе на оплату коммунальных услуг 14,8%, на одежду и обувь – 5,9%, на проезд – 4,9%, лекарства – 4,3%, услуги связи – 3,1%. В сумме это 2757 грн. Оставшиеся деньги (10,6% или 836 грн) уходят на содержание дома, покупку бытовой техники, отдых, культуру и развлечения).
Расходы на продукты, промтовары и услуги называются потребительскими совокупными расходами и в сумме составляют 90,1% доходов. Такие расходы у горожан и у селян существенно отличаются от средних: в городе они составляют 92,3% доходов, в селе – 83,8%. Прежде всего потому, что селяне меньше тратят на питание, одежду, проезд и развлечения.
Но в семье есть еще непотребительские расходы, которые съедают почти 10% семейного бюджета. По разъяснению Госстатистики, непотребительские совокупные расходы состоят из денежных и неденежных расходов домохозяйства на помощь родственникам и другим лицам, расходов на покупку недвижимости, на капитальный ремонт, строительство жилья и хозпостроек, на покупку крупного рогатого скота, лошадей и многолетних насаждений для личного подсобного хозяйства, на приобретение акций, сертификатов, валюты, банковских вкладов, оплату алиментов, налогов (кроме подоходного), сборов, взносов и других денежных платежей, использованных сбережений, займов и возвращенных домохозяйством долгов.
Так вот, в городе и селе непотребительские расходы отличаются более чем вдвое: соответственно 7,7% и 16,2%. Ибо селяне вынуждены тратиться на ремонт обветшавшего дома, покупку саженцев, различной живности. В селе вдвое больше помогают родственникам, чем в городе.
Эксперты: сбережения будут истощаться и дальше
Экономисты отмечают, что еще три года назад накопления населения росли, а не уменьшались, теперь идет обратный процесс. И прогнозы экспертов пессимистичны.
Так, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин связывает уменьшение сбережений с длительным – более года – снижением промпроизводства и падением реального ВВП в целом.
"В том, что люди не копят, а тратят накопленное, виновато длительное падение украинской экономики, – анализирует Олег Пендзин. – Когда падает ВВП – это означает физическое уменьшение денег в кошельке у населения. Если за первое полугодие этого года на 5,2% упал ВВП – это 20 млрд грн. Если разделить на 40 млн населения, получится, что каждый фактически стал беднее на 500 грн. А уровень потребления не изменился. Поэтому люди начинают тратить сбережения, у кого они есть, естественно. Но у многих сбережений нет и получается, как в пословице – пока толстый похудеет, тощий умрет. Коронавирус и карантин ускорили обнищание население, стали катализатором этого фактора. Кабмин обещает, что во втором полугодии будет рост, но пока непонятно, за счет чего".
Згадайте як на початку карантина мережа супермаркетів заявила про підняття цін
http://zhzh.info/news/2020-03-23-42523
они показатель убитости инфраструктуры
в столице Сомали тоже офигенные пробки....
Ага,а средняя зарплата директора укрпочты и почтальона составляет 500000 гривен,спасибо СТАТИСТЫ,что умеете цифры выводить!!!!!