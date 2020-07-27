Карантин ударил по карманам украинцев: на что тратим больше всего

"В том, что люди не копят, а тратят накопленное, виновато длительное падение украинской экономики, – анализирует Олег Пендзин. – Когда падает ВВП – это означает физическое уменьшение денег в кошельке у населения. Если за первое полугодие этого года на 5,2% упал ВВП – это 20 млрд грн. Если разделить на 40 млн населения, получится, что каждый фактически стал беднее на 500 грн. А уровень потребления не изменился. Поэтому люди начинают тратить сбережения, у кого они есть, естественно. Но у многих сбережений нет и получается, как в пословице – пока толстый похудеет, тощий умрет. Коронавирус и карантин ускорили обнищание население, стали катализатором этого фактора. Кабмин обещает, что во втором полугодии будет рост, но пока непонятно, за счет чего".