Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 27.07.2020    23:45:30
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Июль » 27 » 10:35:45

Карантин ударил по карманам украинцев: на что тратим больше всего

Сегодня, 10:48:45 1506 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Карантин ударил по карманам украинцев: на что тратим больше всего

 Экономическая ситуация в стране и карантин заставляют украинцев все глубже залезать в заначки, дабы обеспечить себя питанием и покрыть другие расходы. 

В первом квартале 2020 года сбережения украинцев сократились. Об этом говорят данные Госслужбы статистики, из которых видно, что расходы украинских домохозяйств в первом квартале 2020 года оказались на 7% больше, чем доходы. На эту величину сократились размеры сбережений. А рост доходов украинцев остановился в апреле.

На что тратили деньги украинские семьи, и как могут измениться их доходы и расходы в этом году – детальнее в материале сайте "Сегодня".
 

В домохозяйстве главнее хозяйка


По статистике, в Украине на начало года насчитывалось 14,88 млн домохозяйств. Средний размер одного домохозяйства – 2,58 условных человека. Домохозяйств, в которых есть хотя бы один ребенок до 18 лет, всего 5,64 млн, или 38%. В остальных случаях семья состоит из двух или одного человека.

По данным опроса респондентов, главой семьи в большинстве семей является женщина – 53% домохозяйств. Но среди семей, в которых нет пенсионеров, домом "рулят" мужчины – таких домохозяйств насчитывается 33,4% против 28,2%, где во главе "хозяйка очага". И лишь в пенсионном возрасте доминирование женщин становится подавляющим – 24,9% против 13,5%. Возможно, еще и потому, что многие дамы в этом возрасте уже становятся вдовами, ибо, по статистике, в Украине женщины живут на 10 лет дольше мужчин.
 

Из чего состоят доходы


В 1 квартале доходы всех украинских домохозяйств составили 874,4 млрд грн. Это 5352 грн на человека в месяц. Главный источник доходов для усредненного домохозяйства – это зарплата, 49,9% доходов (в 1 кв. 2019 года было 49,3%). На втором месте – социальная помощь: пенсии, субсидии, доплаты матерям-одиночкам, больничные, при рождении ребенка и т. д., они составляют 32,5% (год назад – 33,8%). Третий источник – прибыль и смешанный доход, включающий все виды доходов, прежде всего от производственной деятельности физлица (предпринимателя) – 15,6% (год назад – 15%). Еще 2% (год назад – 1,9%) поступлений дал в среднюю семью доход от собственности – проценты по вкладам, сдача в аренду земельного пая, квартиры, транспорта и т. д.).
 

На что тратим


Почти все заработанное украинская семья тратит на приобретение товаров и услуг (подробнее см. ниже), на это уходит 95,1% (год назад – 94,6%) расходов. На налоги уходит 10,6% (было 10%), еще 1,3% (было 1,1%) – это другие оплаченные расходы (страховые платежи, переводы, штрафы, членские взносы в общественных организациях и др.). В сумме все расходы составляют 107% доходов, поэтому недостающие 7% покрываются за счет сбережений (год назад было 5,7%).

Как разъяснили нам в Госстатистики, расходы на приобретение товаров и услуг состоят из покупок за собственные средства, полученные в натуральной форме в результате предпринимательской деятельности (выращенная живность, собранный урожай), полученные в виде социальных трансфертов в натуре от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (гуманитарная помощь в виде продуктов, одежды, предметов быта и пр.).
 

На продукты – почти половина


По подсчетам Госстата, на продукты у средней семьи в месяц уходит 3832 грн или по 1485 грн на человека. В семьях с детьми эта сумма больше – 4755 грн в месяц, в семьях из двух пенсионеров – 3688 грн, то есть разница почти на 25%. Также намного больше тратят на питание горожане, чем селяне – 4240 грн и 2987 грн соответственно, то есть в городе расходы на еду более чем на 40% выше.

По структуре питания: у средней семьи на продукты уходит 46,5% доходов, в том числе на "вредные привычки" – 3,4% (130 грн/мес.). Самые большие траты на мясо – 24% (933 грн, это примерно 10 кг мяса), хлеб и хлебопродукты – 17% (641 грн), молоко и сыр 12% (429 грн), овощи и картофель – 9% (350 грн). Меньше всего из продуктов – по 2% от расходов на питание – украинцы тратят на сало (72 грн, это примерно кило сала) и яйца (77 грн, это полсотни яиц). На питание вне дома (фастфуд) уходит 180 грн/мес. на семью (4,6% расходов).
 

На "не еду" – 43,6%


Еще 43,6% (3593 грн) расходов украинской семьи составляют траты на непродовольственные товары и услуги. В том числе на оплату коммунальных услуг 14,8%, на одежду и обувь – 5,9%, на проезд – 4,9%, лекарства – 4,3%, услуги связи – 3,1%. В сумме это 2757 грн. Оставшиеся деньги (10,6% или 836 грн) уходят на содержание дома, покупку бытовой техники, отдых, культуру и развлечения).

Расходы на продукты, промтовары и услуги называются потребительскими совокупными расходами и в сумме составляют 90,1% доходов. Такие расходы у горожан и у селян существенно отличаются от средних: в городе они составляют 92,3% доходов, в селе – 83,8%. Прежде всего потому, что селяне меньше тратят на питание, одежду, проезд и развлечения.

Но в семье есть еще непотребительские расходы, которые съедают почти 10% семейного бюджета. По разъяснению Госстатистики, непотребительские совокупные расходы состоят из денежных и неденежных расходов домохозяйства на помощь родственникам и другим лицам, расходов на покупку недвижимости, на капитальный ремонт, строительство жилья и хозпостроек, на покупку крупного рогатого скота, лошадей и многолетних насаждений для личного подсобного хозяйства, на приобретение акций, сертификатов, валюты, банковских вкладов, оплату алиментов, налогов (кроме подоходного), сборов, взносов и других денежных платежей, использованных сбережений, займов и возвращенных домохозяйством долгов.

Так вот, в городе и селе непотребительские расходы отличаются более чем вдвое: соответственно 7,7% и 16,2%. Ибо селяне вынуждены тратиться на ремонт обветшавшего дома, покупку саженцев, различной живности. В селе вдвое больше помогают родственникам, чем в городе.
 

Эксперты: сбережения будут истощаться и дальше


Экономисты отмечают, что еще три года назад накопления населения росли, а не уменьшались, теперь идет обратный процесс. И прогнозы экспертов пессимистичны.

Так, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин связывает уменьшение сбережений с длительным – более года – снижением промпроизводства и падением реального ВВП в целом.
 

"В том, что люди не копят, а тратят накопленное, виновато длительное падение украинской экономики, – анализирует Олег Пендзин. – Когда падает ВВП – это означает физическое уменьшение денег в кошельке у населения. Если за первое полугодие этого года на 5,2% упал ВВП – это 20 млрд грн. Если разделить на 40 млн населения, получится, что каждый фактически стал беднее на 500 грн. А уровень потребления не изменился. Поэтому люди начинают тратить сбережения, у кого они есть, естественно. Но у многих сбережений нет и получается, как в пословице – пока толстый похудеет, тощий умрет. Коронавирус и карантин ускорили обнищание население, стали катализатором этого фактора. Кабмин обещает, что во втором полугодии будет рост, но пока непонятно, за счет чего".

Тэги: зарплата, статистика, Карантин, расходы
Комментариев: 4
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 11:17:30, Сегодня [Материал]
+1

Ну так, карантин був для звичайних людей: дрібних підприємців тощо, це по ним він вдарив. Великі мережі працювали і під час карантину: так що у кого збитики, а у кого і ріст прибутків.
Згадайте як на початку карантина мережа супермаркетів заявила про підняття цін
http://zhzh.info/news/2020-03-23-42523
DMB2016
2 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 11:36:12, Сегодня [Материал]
+4

Так ударил что на трассе Киев-Одесса пробки из машин приехавших на выходные в Одессу людей у которых от карантина денег совсем не осталось.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 14:47:36, Сегодня [Материал]
+3

вообще-то пробки не показатель благосостояния
они показатель убитости инфраструктуры
в столице Сомали тоже офигенные пробки....
priatel
3 Андрей (priatel)   • 12:13:55, Сегодня [Материал]
+2

В 1 квартале доходы всех украинских домохозяйств составили 874,4 млрд грн. Это 5352 грн на человека в месяц.
Ага,а средняя зарплата директора укрпочты и почтальона составляет 500000 гривен,спасибо СТАТИСТЫ,что умеете цифры выводить!!!!!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus