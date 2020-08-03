Мошенница «заработала» 300 000 грн, пять раз продав один и тот же дом

"За этот период подозреваемая успела пообещать продать дом 5 гражданам. При этом в каждом случае она принимала у них задатки в размере от 20 000 гривен и больше. А потом, ссылаясь то на одни, то на другие обстоятельства, выманивала у людей еще средства", - рассказал начальник Бердичевского отдела полиции Олег Мельничук.