Мошенница «заработала» 300 000 грн, пять раз продав один и тот же дом

В Житомирской области задержали мошенницу, которая 5 раз "продавала" один и тот же дом разным людям. Она собрала с потенциальных покупателей задатков на сумму более 300 тысяч гривен.
Известно, что женщина разместила объявление о продаже части дома в г. Бердичев. Желающих приобрести недвижимость она приглашала в дом и демонстрировала помещение, уверяя, что является его владелицей. Первый установленный факт состоялся 20 февраля 2019 года, а последний - 1 января 2020-го.
"За этот период подозреваемая успела пообещать продать дом 5 гражданам. При этом в каждом случае она принимала у них задатки в размере от 20 000 гривен и больше. А потом, ссылаясь то на одни, то на другие обстоятельства, выманивала у людей еще средства", - рассказал начальник Бердичевского отдела полиции Олег Мельничук.
В течение определенного времени подозреваемая пыталась избегать общения с полицейскими, постоянно меняла место нахождения и не открывая двери дома, где находилась. На днях полицейские доставили женщину в участок.
Сейчас следователи готовят обвинение в отношении женщины для скорейшего его направления в суд. Мошеннице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.