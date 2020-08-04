Ранняя диагностика рака: в житомирскую больницу приобретут современный маммограф

В первую городскую больницу Житомира приобретут современный маммограф с томосинтезом, который поможет на ранних стадиях выявлять опухоли у женщин.
Решение о закупке маммографического комплекса было принято депутатами городского совета во время последнего заседания.
"За последние годы одним из крупнейших достижений в мамологии считается изобретение маммограф с томосинтезом, который делает 700-800 срезов органа и способен обнаруживать опухоли диаметром 1 мм, а иногда и меньше. При таком размере новообразования женщину можно вылечить, применяя местное лечение и достичь высоких показателей выживаемости", - отмечают в управлении здравоохранения городского совета.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в мэрии, стоимость такого оборудования - 9 миллионов гривен.
Справка
. На территории Житомирской ОТГ проживают более 75,5 тыс. женщин старше 40 лет - это группа риска на возникновение рака молочной железы. По последним данным рак молочной железы занимает 1 место в рейтинге новообразований у женщин.