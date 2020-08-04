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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 4 » 10:39:11

Ранняя диагностика рака: в житомирскую больницу приобретут современный маммограф

Сегодня, 10:57:11 346 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ранняя диагностика рака: в житомирскую больницу приобретут современный маммограф

 В первую городскую больницу Житомира приобретут современный маммограф с томосинтезом, который поможет на ранних стадиях выявлять опухоли у женщин.

Решение о закупке маммографического комплекса было принято депутатами городского совета во время последнего заседания.
 

"За последние годы одним из крупнейших достижений в мамологии считается изобретение маммограф с томосинтезом, который делает 700-800 срезов органа и способен обнаруживать опухоли диаметром 1 мм, а иногда и меньше. При таком размере новообразования женщину можно вылечить, применяя местное лечение и достичь высоких показателей выживаемости", - отмечают в управлении здравоохранения городского совета.


Как сообщили "Журналу Житомира" в мэрии, стоимость такого оборудования - 9 миллионов гривен.

Справка. На территории Житомирской ОТГ проживают более 75,5 тыс. женщин старше 40 лет - это группа риска на возникновение рака молочной железы. По последним данным рак молочной железы занимает 1 место в рейтинге новообразований у женщин.
Тэги: больница, маммограф, Житомир, онкология
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