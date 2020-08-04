Ранняя диагностика рака: в житомирскую больницу приобретут современный маммограф

"За последние годы одним из крупнейших достижений в мамологии считается изобретение маммограф с томосинтезом, который делает 700-800 срезов органа и способен обнаруживать опухоли диаметром 1 мм, а иногда и меньше. При таком размере новообразования женщину можно вылечить, применяя местное лечение и достичь высоких показателей выживаемости", - отмечают в управлении здравоохранения городского совета.