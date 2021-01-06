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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 6 » 16:54:07

В житомирской поликлинике вскоре откроют современный коммунальный маммограф. ФОТО

Вчера, 16:55:07 739 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской поликлинике вскоре откроют современный коммунальный маммограф. ФОТО

 В Житомире в городской поликлинике на ул. Большой Бердичевской вскоре откроется современный маммограф. Об этом 6 января во Facebook сообщил городской голова Житомира.
 

"Рак молочной железы излечим на 95-98%, если выявить его на ранней стадии. Только в Житомире ежегодно от этой болезни умирает 250 женщин. Вот почему важно вовремя делать скрининг. Уже через несколько недель заработает коммунальный маммограф в поликлинике "Больницы №1". Аппарат новейший. Таких в области нет даже в частных клиниках", - отметил Сергей Сухомлин.


Он добавил, что для всех пациентов услуга будет бесплатной, но при наличии направления от семейного врача.

Стоимость оборудования - 9 миллионов гривен. 

Справка. На территории Житомирской ОТГ проживают более 75,5 тыс. женщин старше 40 лет - это группа риска на возникновение рака молочной железы. По последним данным рак молочной железы занимает 1 место в рейтинге новообразований у женщин.



Тэги: Житомир, онкология, маммограф, поликлиника
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 18:47:44, Вчера [Материал]
0

......услуга будет бесплатной....

и благодийный внесок не будут требовать???
Фиалка
2 Анна (Фиалка)   • 19:47:34, Вчера [Материал]
+1

Это хорошо. А томограф? Где работает коммунальный томограф?
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