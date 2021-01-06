В житомирской поликлинике вскоре откроют современный коммунальный маммограф. ФОТО

"Рак молочной железы излечим на 95-98%, если выявить его на ранней стадии. Только в Житомире ежегодно от этой болезни умирает 250 женщин. Вот почему важно вовремя делать скрининг. Уже через несколько недель заработает коммунальный маммограф в поликлинике "Больницы №1". Аппарат новейший. Таких в области нет даже в частных клиниках", - отметил Сергей Сухомлин.