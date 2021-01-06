В житомирской поликлинике вскоре откроют современный коммунальный маммограф. ФОТО

В Житомире в городской поликлинике на ул. Большой Бердичевской вскоре откроется современный маммограф. Об этом 6 января во Facebook сообщил городской голова Житомира.
"Рак молочной железы излечим на 95-98%, если выявить его на ранней стадии. Только в Житомире ежегодно от этой болезни умирает 250 женщин. Вот почему важно вовремя делать скрининг. Уже через несколько недель заработает коммунальный маммограф в поликлинике "Больницы №1". Аппарат новейший. Таких в области нет даже в частных клиниках", - отметил Сергей Сухомлин.
Он добавил, что для всех пациентов услуга будет бесплатной, но при наличии направления от семейного врача.
Стоимость оборудования - 9 миллионов гривен.
Справка
. На территории Житомирской ОТГ проживают более 75,5 тыс. женщин старше 40 лет - это группа риска на возникновение рака молочной железы. По последним данным рак молочной железы занимает 1 место в рейтинге новообразований у женщин.
и благодийный внесок не будут требовать???