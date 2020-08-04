После избиения пассажирки в поезда УЗ хотят вернуть полицию, а проводников вооружить баллончиками

В поезде Мариуполь - Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. Об этом рассказала сама пострадавшая Анастасия Луговая на своей странице в Facebook
.
По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а затем попытался изнасиловать.
"Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к постели. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына", - написала она.
К счастью, Анастасия смогла обмануть обидчика и убежать вместе с ребенком.
"Мне с ребенком удалось бежать. Преступник задержан в семь часов утра. (...) Сейчас я нахожусь в черепно-лицевом отделении, у меня перелом челюсти"
, - сказала потерпевшая.
Также она уточнила, что этот поезд не делает много остановок, поэтому до конца поездки злоумышленника охраняли. Уже в Киеве их ждали полицейские и муж пострадавшей.
Из-за нападения в поезде Киев - Мариуполь из "Укрзализныци" уволят начальника поезда и еще четырех сотрудников. Кроме того, чтобы не допустить подобного в будущем, "Укрзализныця" дополнительно проинструктировала всех проводников, а также установила жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.
Также работникам "Укрзализныци" (УЗ) позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты себя и пассажиров. Кроме того, компания посоветуется с руководством Министерства внутренних дел (МВД) относительно сопровождения поездов сотрудниками Национальной полиции.
"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Считаю, что необходимо иметь хотя бы газовые баллончики. Рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники "Укрзализныци" ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским. А использовать газовый баллончик - это лучше, чем не использовать ничего вообще", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Громадське радіо".
В свою очередь, и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрык заявил, что в поезда, вероятно, вернут полицейских.
"Еще раз подчеркиваю: для безопасности пассажиров необходимо восстановить сопровождение поездов сотрудниками Национальной полиции. Сегодня (4 августа. - Ред.) будем иметь отдельное совещание с руководством МВД по этому поводу"
, - написал Юрык на своей странице в Facebook
.
Там же полпотяга захысныкив, РПГ и десяток гранат ещё так-сяк, а не пистолетик.
А смысл? Украинские полицейские тоже избивают и насилуют. И события в Кагарлыке тому подтверждение.