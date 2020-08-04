После избиения пассажирки в поезда УЗ хотят вернуть полицию, а проводников вооружить баллончиками

"Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к постели. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына", - написала она.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Считаю, что необходимо иметь хотя бы газовые баллончики. Рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники "Укрзализныци" ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским. А использовать газовый баллончик - это лучше, чем не использовать ничего вообще", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Громадське радіо".