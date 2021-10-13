УЗ пояснила, будут ли пускать в пригородные поезда пассажиров без COVID-сертификата

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила перевозки пассажиров из-за коронавируса. Для того, чтобы пересечь границы области поездом, необходимо будет предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии болезни. Однако это правило не распространится на электрички и дизельные поезда.
Об этом рассказал представитель УЗ во время брифинга, передает сайт "Сегодня
".
В электрички пустят невакцинированных
Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский объяснил, что существуют электрички, которые пересекают сразу пару областей. Ограничения не коснутся этих электропоездов. То есть, доехать в Винницкую, Киевскую области из Житомире и обратно можно свободно. По сути, это единственная лазейка.
По его словам, решение связано с тем, что невозможно проконтролировать, куда именно едут пассажиры и или пересекут ли они пределы области.
Как будут работать поезда?
При посадке на все пассажирские поезда с 21 октября, вместе с паспортом и билетом, проводники будут проверять ковид-сертификаты. Можно будет предъявить как бумажный документ, так и сгенерированный в приложении "Дия".
Если сертификата нет, то достаточно ПЦР или антиген-теста.
В соцсетях многие обсуждали, подойдет ли для проезда в поезде дальнего сообщения справка о том, что переболел.
"Нет. Такой документ не предусмотрен"
,- сказал нам Александр Перцовский.
Кто будет контролировать соблюдение новых правил?
Прежде всего – работники "Укрзализныци".
"Они будут контролировать. Но только полицейские имеют полномочия штрафовать за несоблюдение карантинных норм. Проводники могут только не пустить в поезд", – пояснил Перцовский.
Напомним, для того, чтобы попасть в межрегиональный поезд или автобус с 21 октября, нужно будет иметь при себе определенные документы. Их перечень – по ссылке
.