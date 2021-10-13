Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 13 Октября 2021    20:56:58
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 13 » 13:33:22

УЗ пояснила, будут ли пускать в пригородные поезда пассажиров без COVID-сертификата

Сегодня, 13:33:14 792 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
УЗ пояснила, будут ли пускать в пригородные поезда пассажиров без COVID-сертификата

 С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила перевозки пассажиров из-за коронавируса. Для того, чтобы пересечь границы области поездом, необходимо будет предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии болезни. Однако это правило не распространится на электрички и дизельные поезда.

Об этом рассказал представитель УЗ во время брифинга, передает сайт "Сегодня".
 

В электрички пустят невакцинированных


Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский объяснил, что существуют электрички, которые пересекают сразу пару областей. Ограничения не коснутся этих электропоездов. То есть, доехать в Винницкую, Киевскую области из Житомире и обратно можно свободно. По сути, это единственная лазейка.

По его словам, решение связано с тем, что невозможно проконтролировать, куда именно едут пассажиры и или пересекут ли они пределы области.
 

Как будут работать поезда?


При посадке на все пассажирские поезда с 21 октября, вместе с паспортом и билетом, проводники будут проверять ковид-сертификаты. Можно будет предъявить как бумажный документ, так и сгенерированный в приложении "Дия".

Если сертификата нет, то достаточно ПЦР или антиген-теста.

В соцсетях многие обсуждали, подойдет ли для проезда в поезде дальнего сообщения справка о том, что переболел.

"Нет. Такой документ не предусмотрен",- сказал нам Александр Перцовский.
 

Кто будет контролировать соблюдение новых правил?


Прежде всего – работники "Укрзализныци".
 

"Они будут контролировать. Но только полицейские имеют полномочия штрафовать за несоблюдение карантинных норм. Проводники могут только не пустить в поезд", – пояснил Перцовский.


Напомним, для того, чтобы попасть в межрегиональный поезд или автобус с 21 октября, нужно будет иметь при себе определенные документы. Их перечень – по ссылке.
Тэги: поезд, сертификат, УЗ, ограничения, коронавирус
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus