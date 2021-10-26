От 17 000 до 34 000 гривен: штрафы за отсутствие ковид-документов будут платить пассажиры

Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами возлагается на пассажиров. Новые ограничения не касаются легковых автомобилей.
Соответствующие изменения
в Постановление №1236 были внесены во время заседания Кабинета Министров.
Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.
Касаются правила регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.
Не распространяется эта норма
на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.
Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.
При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте
ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.
Норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.
Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 грн
.
21 октября в Украине вступили в силу новые правила пользования пассажирским транспортом. Для межобластных перевозок требуется один из нижеуказанных документов:
- документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19,
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2,
- документ о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія".