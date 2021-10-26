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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 26 » 11:19:47

От 17 000 до 34 000 гривен: штрафы за отсутствие ковид-документов будут платить пассажиры

Вчера, 11:19:47 1639 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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От 17 000 до 34 000 гривен: штрафы за отсутствие ковид-документов будут платить пассажиры

 Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами возлагается на пассажиров. Новые ограничения не касаются легковых автомобилей.

Соответствующие изменения в Постановление №1236 были внесены во время заседания Кабинета Министров.

Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Касаются правила регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

Норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 грн.

21 октября в Украине вступили в силу новые правила пользования пассажирским транспортом. Для межобластных перевозок требуется один из нижеуказанных документов:
 
  • документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19,
  • отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2,
  • документ о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія".
Тэги: коронавирус, ограничения, штраф
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Комментариев: 6
Muz
1 Игорь (Muz)   • 11:50:14, Вчера [Материал]

Ага... вот так взял и выложил 17 -34тыщи.
А если откажусь платить, что мне сделают? Посодют?
mihailsvetlov
2 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 12:26:59, Вчера [Материал]

Арестуют деньги на счету
Muz
3 Игорь (Muz)   • 13:01:17, Вчера [Материал]

Ого...аж 1300 грн....
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:25:17, Вчера [Материал]

да всё просто
показываеш паспорт -> полицаи оформляют протокол -> не платиш -> исполнительная описывает майно -> майно продают поважным людям за 5% от стоимости

или как вариант

не показываеш паспорт -> едеш в околоток -> получаеш по почкам дубьём -> находиш паспорт -> дальше по алгоритму выше...
asercbr_zt
5 Андрей (asercbr_zt)   • 16:18:52, Вчера [Материал]

По почкам никто бить не будет, но для выяснения личности могут задержать на 2 часа. Главное 2 часа продержаться, что бы личность не выяснили)
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:19:12, Вчера [Материал]

Цікаво що наспіх прийнята нова стаття № 44-3 КУАП, зсилається на Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в якому, в ст. 1 "Визначення термінів" (накштал що таке карантин, обсервація чи епідемія) навіть немає такого терміну як "ковідний сертифікат", "довідка про щеплення"чи "свідоцтво про вакцінацію"...
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