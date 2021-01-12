«Укрзалізниця» запустила продажу билетов в Viber и Telegram

«Укрзалізниця» запустила чат-боты по продаже билетов в мессенджерах Viber и Telegram. Кроме возможности купить билет, боты имеют ряд других функций.
Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины
, сейчас с помощью ботов в Viber и Telegram можно купить билеты только на скоростные поезда «Интерсити+».
Также чат-боты «Укрзалізниці» в Viber и Telegram имеют следующие функции:
- заказ питания во время поездки;
- отображение расписания движения (пока только отражаются поезда «Интерсити+»;
- возврат приобретенных билетов;
- информирование о прибытии или опоздании поезда;
- номер пути и тому подобное.
Чат боты «Укрзалізниці» общаются на трех языках: украинском, английском и русском.
Оплата за билеты, приобретенные через чат бот, осуществляется непосредственно без редиректа, то есть без перенаправления на другие сайты. Для этого можно привязать платежную карту в электронном кошельке. Также пассажиры могут использовать для оплаты сервисы Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.
Протестировать работу сервиса можно по ссылкам: