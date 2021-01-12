Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 13.01.2021    04:09:01
|
Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Январь » 12 » 16:26:40

«Укрзалізниця» запустила продажу билетов в Viber и Telegram

Вчера, 16:39:48 469 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Укрзалізниця» запустила продажу билетов в Viber и Telegram

 «Укрзалізниця» запустила чат-боты по продаже билетов в мессенджерах Viber и Telegram. Кроме возможности купить билет, боты имеют ряд других функций.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, сейчас с помощью ботов в Viber и Telegram можно купить билеты только на скоростные поезда «Интерсити+».

Также чат-боты «Укрзалізниці» в Viber и Telegram имеют следующие функции:
 
  • заказ питания во время поездки;
  • отображение расписания движения (пока только отражаются поезда «Интерсити+»;
  • возврат приобретенных билетов;
  • информирование о прибытии или опоздании поезда;
  • номер пути и тому подобное.

Чат боты «Укрзалізниці» общаются на трех языках: украинском, английском и русском.

Оплата за билеты, приобретенные через чат бот, осуществляется непосредственно без редиректа, то есть без перенаправления на другие сайты. Для этого можно привязать платежную карту в электронном кошельке. Также пассажиры могут использовать для оплаты сервисы Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

Протестировать работу сервиса можно по ссылкам:
 

Viber

Telegram


Тэги: бот, мессенджер, поезд, билеты, УЗ
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus