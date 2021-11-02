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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 2 » 10:18:42

Житомирянам напомнили, куда не пускают без «зеленого» COVID-сертификата

Сегодня, 10:18:42 1153 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам напомнили, куда не пускают без «зеленого» COVID-сертификата

 С 30 октября в Житомире был введен "красный" уровень эпидемической опасности. Соответственно действуют усиленные карантинные ограничения в ТРЦ, заведениях культуры, кафе и магазинах. Однако большинство ограничений не касаются вакцинированных лиц.

Житомирский городской совет напомнил, где нужен "зеленый" COVID-сертификат, а где достаточно соблюдать только масочный режим.
 

"Зеленый" COVID-сертификат (как у персонала, так и посетителей):

 
  • заведения общепита;
  • ТРЦ и другие развлекательные заведения, кинотеатры, театры;
  • учебные заведения (кроме учащихся);
  • непродовольственные рынки и магазины, спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
  • при проведении массовых мероприятий;
  • заведения культуры.


Масковый режим, температурный скрининг и соблюдение дистанции:

 
  • общественный транспорт;
  • сфера торговли (продуктами питания, горючим, лекарственными средствами, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений);
  • парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи;
  • финансовые учреждения и финансовые услуги;
  • почтовая связь;
  • сфера торговли по осуществлению адресной доставки;
  • медицинские и ветеринарные практики;
  • автозаправочные комплексы (без зон питания);
  • ремонт и ТО транспортных средств;
  • ремонт компьютеров, бытовых изделий;
  • сбор и заготовка отходов;
  • предоставление телекоммуникационных услуг;
  • прием посетителей предоставлятелями телекоммуникационных услуг по предварительной записи.
 

Распорядок работы пункта вакцинации на базе ТЦ «ОЛДИ» и бывшего Богунского райсовета:

 
  • с понедельника по пятницу: с 10:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • суббота: с 08:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
 

Временные пункты


Прививки вакциной Pfizer (первая и вторая доза) можно сделать по следующим адресам:
 
  • ул. Старочудновская 12/77 (амбулатория №11). Предварительная запись по телефону: (095) 67-19-056.
  • ул. Покровская, 159 (амбулатория №12). Предварительная запись по телефону 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 12).

Прививки вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза) - по адресу:
 
  • площадь Полевая, 2 (амбулатория №4); 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 04).
  • ул. Героев Десантников, 23 (амбулатория №8). 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 08).

Временный пункт вакцинации в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Работает в будни с 10:00 до 16:00. Здесь прививка проводится вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза).
Тэги: коронавирус, Житомир, сертификат, Карантин
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Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 11:15:59, Сегодня [Материал]

не пускають в Маршрутку Корбутівка-Богунія і в Тролейбус 5-А -
томущо їх не існує (((

Сухомлин їх продав
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