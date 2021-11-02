Житомирянам напомнили, куда не пускают без «зеленого» COVID-сертификата

С 30 октября в Житомире был введен "красный" уровень эпидемической опасности. Соответственно действуют усиленные карантинные ограничения в ТРЦ, заведениях культуры, кафе и магазинах. Однако большинство ограничений не касаются вакцинированных лиц.
Житомирский городской совет напомнил, где нужен "зеленый" COVID-сертификат, а где достаточно соблюдать только масочный режим.
"Зеленый" COVID-сертификат (как у персонала, так и посетителей):
- заведения общепита;
- ТРЦ и другие развлекательные заведения, кинотеатры, театры;
- учебные заведения (кроме учащихся);
- непродовольственные рынки и магазины, спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
- при проведении массовых мероприятий;
- заведения культуры.
Масковый режим, температурный скрининг и соблюдение дистанции:
- общественный транспорт;
- сфера торговли (продуктами питания, горючим, лекарственными средствами, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений);
- парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи;
- финансовые учреждения и финансовые услуги;
- почтовая связь;
- сфера торговли по осуществлению адресной доставки;
- медицинские и ветеринарные практики;
- автозаправочные комплексы (без зон питания);
- ремонт и ТО транспортных средств;
- ремонт компьютеров, бытовых изделий;
- сбор и заготовка отходов;
- предоставление телекоммуникационных услуг;
- прием посетителей предоставлятелями телекоммуникационных услуг по предварительной записи.
Распорядок работы пункта вакцинации на базе ТЦ «ОЛДИ» и бывшего Богунского райсовета:
- с понедельника по пятницу: с 10:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
- суббота: с 08:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
- воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
Временные пункты
Прививки вакциной Pfizer
(первая и вторая доза) можно сделать по следующим адресам:
Прививки вакциной CoronaVac и AstraZeneca
- ул. Старочудновская 12/77 (амбулатория №11). Предварительная запись по телефону: (095) 67-19-056.
- ул. Покровская, 159 (амбулатория №12). Предварительная запись по телефону 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 12).
(первая и вторая доза) - по адресу:
Временный пункт вакцинации в Эпицентре
- площадь Полевая, 2 (амбулатория №4); 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 04).
- ул. Героев Десантников, 23 (амбулатория №8). 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 08).
(Киевское шоссе, 4/2). Работает в будни с 10:00 до 16:00. Здесь прививка проводится вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза).