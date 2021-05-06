«Ковидный сертификат» может быть запущен в Украине до 1 июля – Степанов

Министерство здравоохранения планирует до 1 июля ввести в Украине «ковидные сертификаты» для свободного и безопасного передвижения людей во время пандемии коронавируса. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Минздрава
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«Ковидный сертификат» – это рабочее название внутреннего документа. Он будет содержать информацию о вакцинации, сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.
В Минздраве убеждают, что украинский сертификат разрабатывают с учетом требований соответствующих документов Евросоюза (Digital Green Certificate) и ВОЗ (Smart Vaccination Certificate).
Как это будет работать?
Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача либо сгенерировать в приложении или портале «Дія».
До внедрения «ковидных сертификатов» украинцы, которые уже получили две дозы прививки, смогут оформить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно показать при пересечении государственной границы.
«Считаю, что нам это надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки: если не в июне, то чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал», – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Также в Минздраве анонсировали для владельцев внутренних «ковидных сертификатов» соответствующие преимущества при наличии сделанных тестов. Какие именно преимущества, пока не уточняют.
Степанов убежден, что для многих украинцев они станут стимулом не заниматься самолечением и делать тесты при наличии симптомов.
«Как вы знаете, у нас есть проблема самолечением. Есть большое количество людей, о которых мы не знаем - болели они COVID-19 или нет. Если у них была легкая форма болезни, они сидели дома, не ходили к врачу и не делали тесты. Если будет внутренний сертификат, который будет давать соответствующие преимущества при наличии сделанных тестов - это будет как дополнительный стимул не заниматься самолечением», - считает министр.
В Украине с начала кампании по вакцинации сделали 784 229 прививок против COVID-19. В Житомирской области прививки получили 26 817 человек.