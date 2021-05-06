«Ковидный сертификат» может быть запущен в Украине до 1 июля – Степанов

«Считаю, что нам это надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки: если не в июне, то чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал», – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Как вы знаете, у нас есть проблема самолечением. Есть большое количество людей, о которых мы не знаем - болели они COVID-19 или нет. Если у них была легкая форма болезни, они сидели дома, не ходили к врачу и не делали тесты. Если будет внутренний сертификат, который будет давать соответствующие преимущества при наличии сделанных тестов - это будет как дополнительный стимул не заниматься самолечением», - считает министр.