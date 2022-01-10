Срок действия COVID-сертификатов о вакцинации сократят до 270 дней

В Украине срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса будет сокращен до девяти месяцев. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Мария Карчевич в эфире программы "Сніданок з 1+1
".
Она отметила, что в декабре 2021 года Европейская комиссия сократила срок действия Covid-сертификатов о вакцинации, это решение уже вступило в силу – в странах ЕС сертификаты действуют 270 дней. Украина присоединится к глобальной сети Covid-сертификатов и тоже сократит срок.
"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. То есть срок действия Covid-сертификатов будет сокращен: уже не один год, а 270 дней", – отметила Мария Карчевич.
Сертификат о "бустере" также будет действовать 270 дней, его можно будет получить с конца января.
6 января в Украине разрешили бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса всем желающим, которые старше 18 лет и получили две дозы вакцины. Бустерную дозу желательно получить в период от шести до девяти месяцев после второй дозы прививки.
Для бустерной дозы будут отдавать предпочтение мРНК-вакцинам – Spikevax от компании Moderna и Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
Ранее предполагалось, что сертификаты о вакцинации будут действовать год после получения двух доз вакцины.