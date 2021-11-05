COVID-сертификат о выздоровлении: кто, когда и как сможет получить

“На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой сертификат COVID на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19”, – прокомментировал заместитель Министра по цифровому развитию Мария Карчевич.