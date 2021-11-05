COVID-сертификат о выздоровлении: кто, когда и как сможет получить

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении, который позволит в течение 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина, информирует Правительственный портал
.
Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется
, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году.
При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, который будет отображаться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЕСОЗ – скачать сертификат не смогут. Соответствующие изменения были одобрены Правительством.
Новый COVID-сертификат будет двух видов:
“На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой сертификат COVID на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19”, – прокомментировал заместитель Министра по цифровому развитию Мария Карчевич.
- внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпидемиологической опасности;
- международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС (список стран здесь – https://bit.ly/3bCHedl) (с учетом требований, которые устанавливает каждая страна мира).