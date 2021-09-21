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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Сентябрь » 21 » 11:37:09

Украинцы смогут распечатать COVID-сертификат без регистрации в приложении «Дія»

Вчера, 11:37:09 1048 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы смогут распечатать COVID-сертификат без регистрации в приложении «Дія»

 Украинцы, которые не пользуются приложение "Дія", смогу в конце сентября сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о полной вакцинации на портале "Дія".

Об сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации со ссылкой на главу ведомства Михаила Федорова.
 

"Уже более 700 тыс. украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - цитирует министра пресс-служба ведомства.


Отмечается, что благодаря запуску услуги на портале "Дія" получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты или биометрического паспорта для выезда за границу или которые не имеют "Дія.Подписи", или не пользуются приложением "Дія".

В Минцифре обещают, что со временем на портале будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. 

Кроме того, ведомство работает над разработкой и сертификата вакцинации одной дозой. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дія".
Тэги: вакцинация, Дія, сертификат
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