Украинцы смогут распечатать COVID-сертификат без регистрации в приложении «Дія»

"Уже более 700 тыс. украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - цитирует министра пресс-служба ведомства.