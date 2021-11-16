В «Дії» появился сертификат о выздоровлении от коронавируса: как получить

В приложении "Дія" появился COVID-сертификат для людей, выздоровевших после заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте "Дія
".
"Сертификат доступен в приложении "Дія" на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и правильные данные в медицинский реестр (ЕСОЗ)"
, - говорится в сообщении.
При этом без фиксации в реестре сертификат не подтянется.
"Запись в медицинском реестре должна выглядеть так: "U07.1 — 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба". Сертификат сформируется, только если запись будет именно такой"
, - отмечается в описании услуги.
Сгенерировать сертификат в приложении нужно самостоятельно. Для этого следует выполнить следующие действия:
- Установить "Дія" из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app.
- На главном экране выбрать "Добавить COVID-сертификат" или в "Услугах" - "COVID-сертификат" и нажать "Начать".
- Среди типов сертификатов выбрать "Сертификат о выздоровлении".
- Дать согласие на передачу медицинских данных и нажать "Получить сертификат".
- COVID-сертификат о выздоровлении появится в разделе "Документы".
Сгенерированный сертификат будет доступен только в приложении "Дія". Срок действия COVID-сертификата о выздоровлении - 90 дней.