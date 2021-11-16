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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Ноябрь » 16 » 10:01:25

В «Дії» появился сертификат о выздоровлении от коронавируса: как получить

Сегодня, 10:01:25 526 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В «Дії» появился сертификат о выздоровлении от коронавируса: как получить

 В приложении "Дія" появился COVID-сертификат для людей, выздоровевших после заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте "Дія".

"Сертификат доступен в приложении "Дія" на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и правильные данные в медицинский реестр (ЕСОЗ)", - говорится в сообщении.

При этом без фиксации в реестре сертификат не подтянется.

"Запись в медицинском реестре должна выглядеть так: "U07.1 — 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба". Сертификат сформируется, только если запись будет именно такой", - отмечается в описании услуги.

Сгенерировать сертификат в приложении нужно самостоятельно. Для этого следует выполнить следующие действия:
 
  • Установить "Дія" из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app.
  • На главном экране выбрать "Добавить COVID-сертификат" или в "Услугах" - "COVID-сертификат" и нажать "Начать".
  • Среди типов сертификатов выбрать "Сертификат о выздоровлении".
  • Дать согласие на передачу медицинских данных и нажать "Получить сертификат".
  • COVID-сертификат о выздоровлении появится в разделе "Документы".

Сгенерированный сертификат будет доступен только в приложении "Дія". Срок действия COVID-сертификата о выздоровлении - 90 дней.
 
Тэги: сертификат, Дія
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