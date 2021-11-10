В Житомире откроют оффлайн-пункты «Дії», где будут помогать получить COVID-сертификаты

Министерство цифровой трансформации Украины планирует открыть более 100 офлайн-пунктов "Дія", где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Они будут работать в крупных пунктах вакцинации.
"Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. Среди которых железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень много людей подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране", - заявил Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек. Часть обращений - от людей постарше, нуждающихся в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.
В оффлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам:
COVID-сертификат
- узнать о видах СOVID-сертификатов и путях их получения;
- подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дія";
- какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, если проблема возникла у врача (семейного или проводившего прививку);
- определить ошибку генерирования сертификата;
- что делать, чтобы продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до 365 дней.
- это электронный документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, и для его получения не нужно идти к врачу. COVID-сертификат генерируется в правительственном приложении или на сайте "Дія". Его можно получить как после первой дозы (желтый сертификат), так и после второй (зеленый сертификат). Желтый сертификат действует 120 дней, а зеленый - 365 дней.