В Житомире откроют оффлайн-пункты «Дії», где будут помогать получить COVID-сертификаты

"Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. Среди которых железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень много людей подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране", - заявил Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.