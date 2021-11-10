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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Ноябрь » 10 » 12:43:00

В Житомире откроют оффлайн-пункты «Дії», где будут помогать получить COVID-сертификаты

Сегодня, 12:43:00 511 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире откроют оффлайн-пункты «Дії», где будут помогать получить COVID-сертификаты

 Министерство цифровой трансформации Украины планирует открыть более 100 офлайн-пунктов "Дія", где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Они будут работать в крупных пунктах вакцинации.
 

"Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. Среди которых железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень много людей подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране", - заявил Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.


В пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек. Часть обращений - от людей постарше, нуждающихся в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.

В оффлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам:
 
  • узнать о видах СOVID-сертификатов и путях их получения;
  • подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дія";
  • какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, если проблема возникла у врача (семейного или проводившего прививку);
  • определить ошибку генерирования сертификата;
  • что делать, чтобы продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до 365 дней.

COVID-сертификат - это электронный документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, и для его получения не нужно идти к врачу. COVID-сертификат генерируется в правительственном приложении или на сайте "Дія". Его можно получить как после первой дозы (желтый сертификат), так и после второй (зеленый сертификат). Желтый сертификат действует 120 дней, а зеленый - 365 дней.
Тэги: сертификат, Дія
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Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:49:07, Сегодня [Материал]

В этом оффлайн пункте можно будет получить сертификат не регистрируясь в самой Дие?
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 16:01:16, Сегодня [Материал]

Конечно нет.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:57:16, Сегодня [Материал]

пересчёт паспортов решили организовать походу.....
сертификат не получиш, пока не загрузиш фото паспорта в эту долбаную дию ну и свою фотку.

это как под видом "биометрического" паспорта Аваков у поголовья пальчики откатал себе в базу
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