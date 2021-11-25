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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 25 » 15:01:22

В приложении «Дія» появились сертификаты о негативном ПЦР-тесте

Вчера, 15:01:22 526 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В приложении «Дія» появились сертификаты о негативном ПЦР-тесте

 В приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Сертификат действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Сертификаты на основе ПЦР-теста доступны в "Дії" для Android и iOS.

Чтобы сгенерировать такой документ, в приложении "Дія" выберите "Услуги" - "COVID-сертификаты" - "Тип COVID-сертификата".



Таким сертификатом можно пользоваться, в частности, в "желтой" и "красной" зоне.

Сейчас в "Дії" можно получить международный, внутренний "желтый" и "зеленый" сертификаты о вакцинации против коронавируса, а также сертификат о выздоровлении.
Тэги: сертификат, Дія
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