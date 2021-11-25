В приложении «Дія» появились сертификаты о негативном ПЦР-тесте

В приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Сертификат действует 72 часа с момента сдачи анализа.
Сертификаты на основе ПЦР-теста доступны в "Дії" для Android и iOS.
Чтобы сгенерировать такой документ, в приложении "Дія" выберите "Услуги" - "COVID-сертификаты" - "Тип COVID-сертификата".
Таким сертификатом можно пользоваться, в частности, в "желтой" и "красной" зоне.
Сейчас в "Дії" можно получить международный, внутренний "желтый" и "зеленый" сертификаты о вакцинации против коронавируса, а также сертификат о выздоровлении
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