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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Ноябрь » 1 » 15:34:03

Уже не нужно крутить головой: в «Дії» упростили получение COVID-сертификата

Сегодня, 15:34:03 804 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уже не нужно крутить головой: в «Дії» упростили получение COVID-сертификата

 Сертификат о вакцинации теперь можно получить в приложении "Дія" без подтверждения через "Дія-підпис". Соответствующая информация размещена на сайте Министерства цифровой трансформации.

"Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дія". Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которой было нужно подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет согласия пользователя", — говорится в сообщении.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения.

Теперь украинцам не нужно иметь подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении "Дія", а достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.
 

"Для того чтобы получить сертификат в приложении "Дія", у вас должна быть ID-карта или биометрический загранпаспорт. В противном случае, вы можете сделать это на портале", — добавили в министерстве.


Получение сертификата в приложении "Дія":

 
  • обновить приложение "Дія" до последней версии;
  • нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію.
 

Получение сертификата на портале "Дія":

 
  • авторизоваться на портале;
  • в меню "Услуги" нажать пункт "Здоровье", а затем — "COVID19-сертификат о вакцинации";
  • дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію.


Напомним, в "Дії" можно получить "зеленый" и "желтый" сертификаты о вакцинации. Украинские сертификаты признал ЕС, ими можно пользоваться во время путешествий.
Тэги: вакцинация, Дія, сертификат
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