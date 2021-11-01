Уже не нужно крутить головой: в «Дії» упростили получение COVID-сертификата

Сертификат о вакцинации теперь можно получить в приложении "Дія" без подтверждения через "Дія-підпис". Соответствующая информация размещена на сайте Министерства цифровой трансформации
.
"Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дія". Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которой было нужно подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет согласия пользователя"
, — говорится в сообщении.
Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения.
Теперь украинцам не нужно иметь подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении "Дія", а достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.
"Для того чтобы получить сертификат в приложении "Дія", у вас должна быть ID-карта или биометрический загранпаспорт. В противном случае, вы можете сделать это на портале", — добавили в министерстве.
Получение сертификата в приложении "Дія":
- обновить приложение "Дія" до последней версии;
- нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію.
Получение сертификата на портале "Дія":
- авторизоваться на портале;
- в меню "Услуги" нажать пункт "Здоровье", а затем — "COVID19-сертификат о вакцинации";
- дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію.
Напомним, в "Дії" можно получить "зеленый" и "желтый" сертификаты о вакцинации. Украинские сертификаты признал ЕС, ими можно пользоваться во время путешествий.