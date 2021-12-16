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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Декабрь » 16 » 15:33:45

20 мест Житомира, где можно потратить 1000 от Зеленского

Вчера, 15:33:45 1945 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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20 мест Житомира, где можно потратить 1000 от Зеленского

 Уже давно известна новость о решении Кабмина предоставлять полностью вакцинированным гражданам 1000 гривен. Их можно потратить на сферы, которые испытали наиболее негативное влияние карантина. К таким помимо путешествий, относится культура и развлечения. На полученные средства граждане смогут посетить кино или театр, развлекательный или спортивный центр, книжный магазин и т.д.

Получить средства можно через приложение "Дія" уже с 19 декабря. Для этого нужно оформить виртуальную карточку в одном из банков-партнеров, зарегистрироваться в "Дія", иметь подтверждение полной вакцинации и подать заявку. На виртуальную карту должны быть перечислены средства в течение 1-2 дней.
 

Список заведений Житомира, где можно будет использовать свою 1000


Эти дополнительные средства станут прекрасной возможностью разнообразить свои будни и выходные, посетив интересные и полезные места.

Кинотеатры. Среди таких кинотеатр "Украина", коммунальный им. Ивана Франко и "Мультиплекс". Каждое из этих мест имеет свою уникальную атмосферу. В каждом заведении показывают мировые премьеры и дают возможность приятно и с комфортом провести свободное время.

Театры. Среди мест, где можно культурно обогатиться и прикоснуться к прекрасному - театр имени Ивана Кочерги и кукольный театр, где можно отлично провести время со своим ребенком. Сюда же можно отнести местную филармонию, в которой выступают лучшие музыканты и певцы из всех уголков страны.

Книжные магазины. Для любителей проводить время за прочтением книги есть возможность пополнить свою библиотеку. В городе представлено большое количество книжных магазинов, каждый из которых представляет широкий спектр литературы. Среди них: магазин "Знання", известная среди горожан "Зеленая палатка", Book Club.

Фитнес-центры. Люди, ведущие активный и здоровый образ жизни, были очень разочарованы закрытием фитнес-центров во время карантина. Сейчас им предоставляется возможность наверстать утраченное. В Житомире это можно сделать в Арена, Clubnika Fitness, Lime, Impulse, SportFit и других спортзалах. В этот список можно добавить йога-центры: Namaste, Shanti, Yoga&Fly-Yoga.

Музеи. Пора пополнить свои знания и вдохновиться культурой, посетив житомирские музеи. Краеведческий музей, музей космонавтики, литературный музей, мемориальный музей Сергея Королева - этим заведениям есть что показать. Среди интересных мест Житомира стоит отметить Gnatyuk Art Centre.

Пошаговая инструкция, как подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию - по ссылке.
Тэги: вакцинация, 1000 гривен, Житомир, Дія
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Комментариев: 1
FIFA
1 Андрей (FIFA)   • 22:15:13, Вчера [Материал]

"зелена палатка", там терміналів з роду не було, може тепер задумаються або і далі будуть працювати в обхід податкам
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