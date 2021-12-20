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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 20 » 15:51:51

Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят covid-тысячу

Вчера, 15:51:51 945 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят covid-тысячу

 Украинцы чаще всего тратят средства по программе "єПідтримка", которая предусматривает выплату по 1 000 гривен вакцинированным вот COVID-19 гражданам, на книги, кинотеатры и ж/д билеты.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, услугой программы "єПідтримка" воспользовались уже более 3 млн украинцев и большинство из них уже получили деньги.

Федоров отметил, что первыми начали выплачивать деньги "Монобанк", "Альфа-банк" и "А-банк", клиенты остальных банков, которые присоединись к проекту, получат деньги в течение 10 дней.

По количеству потраченных денег лидерами являются книги, кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг), железнодорожный транспорт.

Также министр цифровой трансформации напомнил, что "предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют".
 

Кто получит деньги?


Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія". А также быть гражданином Украины от 18 лет. Чтобы получить выплату до конца 2021 года, следует подать заявку по 29 декабря.

Деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, то счет закроют.
 

Как подать заявку, чтобы получить деньги?


Сначала нужно оформить специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков партнеров. Далее нужно авторизироваться в "Дія" и выбрать там услугу "єПідтримка".

Не забудьте обновить "Дію". После этого — выбрать для выплаты карту "єПідтримка" и ожидать поступления средств.
 
 

Как потратить деньги?


Рассчитываться можно онлайн и офлайн, но только в указанных категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.

Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой "єПідтримка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными — невозможно.

Программа реализуется только в приложении "Дія", поэтому не ведитесь на мошенников.
Тэги: єПідтримка, 1000 гривен, вакцинация, Дія
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