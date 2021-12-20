Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят covid-тысячу

Украинцы чаще всего тратят средства по программе "єПідтримка", которая предусматривает выплату по 1 000 гривен вакцинированным вот COVID-19 гражданам, на книги, кинотеатры и ж/д билеты.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, услугой программы "єПідтримка" воспользовались уже более 3 млн украинцев и большинство из них уже получили деньги.
Федоров отметил, что первыми начали выплачивать деньги "Монобанк", "Альфа-банк" и "А-банк", клиенты остальных банков, которые присоединись к проекту, получат деньги в течение 10 дней.
По количеству потраченных денег лидерами являются книги, кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг), железнодорожный транспорт.
Также министр цифровой трансформации напомнил, что "предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют".
Кто получит деньги?
Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія". А также быть гражданином Украины от 18 лет. Чтобы получить выплату до конца 2021 года, следует подать заявку по 29 декабря.
Деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, то счет закроют.