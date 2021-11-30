Тысяча за вакцинацию: кто сможет получить, как будут начислять и на что позволят потратить

Уже с 19 декабря украинцы смогут получить 1 тыс. грн, обещанную президентом Владимиром Зеленским за вакцинацию от коронавируса. Принять участие в программе можно будет через приложение Дія. Потратить денежные средства нужно в течение 4 месяцев после дня их поступления.
В Житомирской облгосадминистрации рассказали детали
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Зачем начата программа?
Президентом Украины инициирована программа поддержки бизнеса, понесшего потери во время карантина.
Государство благодарно вакцинированным людям и предлагает за счет средств, предоставленных за участие в кампании вакцинации, поддержать предприятия из сферы культуры, спорта, перевозок. Бизнес будет не только видеть внимание государства, но и лояльность своих клиентов.
Кто сможет получить 1000 грн?
Выплаты получат все совершеннолетние граждане Украины, имеющие полный курс вакцинации, независимо от того, когда они делали такие прививки.
Эта тысяча гривен не будет облагаться налогом, получение средств не является препятствием для начисления субсидий.
Обязательным требованием является получение 2 доз антиковидных вакцин (подтверждение в приложении Дія или официальным документом о вакцинации). Не медлите, генерируйте сертификаты сейчас.
Каким образом 1000 грн будут получать те граждане Украины, которые не имеют приложения Дія?
Программа будет реализовываться в несколько этапов. Сразу с начала программы (1 этап) получение средств будет происходить через приложение Дія. Это – самый быстрый и простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.
Будет ли какой-нибудь временной лимит на то, чтобы потратить эту 1000 грн?
Гражданин может воспользоваться начисленной суммой в течение 4 месяцев со дня поступления средств. В случае неиспользования сумма будет возвращена государству.
Программа бонусных начислений начнется с 19 декабря и продлится в течение следующего года.
С какого источника будут привлечены средства для реализации инициативы Президента?
Средства будут выделены за счет увеличения расходов общего фонда Государственного бюджета в объеме 6 млрд грн.
Хватит ли средств на всех вакцинированных при увеличении количества вакцинированных обеими дозами?
Государство аккумулирует столько денег, сколько необходимо, чтобы обеспечить выполнение всей программы. Количество людей, которые уже вакцинировались двумя дозами, постоянно увеличивается, поэтому сейчас невозможно предусмотреть финальную сумму. Но ресурс у государства есть. Эту помощь получат все, кто уже имеет 2 прививки.
Планируются ли дополнительные системы защиты приложения Дія, чтобы исключить списание средств злоумышленниками?
Финансовые операции будут осуществляться банками-партнерами, обладающими надежными системами защиты платежей.
Как можно будет виртуальной картой оплачивать услуги? Эти деньги можно получить на руки? Или на специальный счет?
МинЦифры формирует технические требования к подключению к программе для Банков-Эмитентов. Банки-эмитенты подписывают договоры информационного взаимодействия и декларацию соответствия техническим требованиям, вносят MCC-коды для ограничения расходов по специальным банковским картам. Бесплатно выпускают такие карты для населения. Граждане в мобильном приложении Дія проходят краткую верификацию, позволяющую получить деньги на специальные банковские карты.
Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан – по 1 тыс. грн. Граждане рассчитываются деньгами с предприятиями, соответствующими определенным MCC-кодам. На первом этапе программы будет работать такой алгоритм. Предоставление наличных денег не предусмотрено.
Будет ли карта для зачисления пособия платной? Будет ли комиссия по обслуживанию?
Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет.
Каков полный список услуг, на которые можно будет потратить 1000?
Главная идея программы – не только поощрить вакцинироваться, но и поддержать бизнес, наиболее пострадавший от пандемии. По этому принципу будут отбираться услуги, на которые можно потратить помощь.
Список услуг еще формируется. Планируется, что потратить средства можно на: приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы, абонементы в спортзалы или фитнес-клубы, посетить кинотеатр, театр, музей или выставочный центр, приобрести книги (сейчас прорабатываем процесс реализации).
В настоящее время продолжаются переговоры с национальными авиакомпаниями, которые предварительно согласились конкурировать за пассажиров с Укрзализныцей. Для этого они должны адаптировать цены на билеты и разработать механизм их приобретения.
Можно ли рассчитаться за счет пособия за услугу, если она стоит больше 1000 грн, например, добавив собственные средства с другого счета?
Пока можно рассчитаться только за услугу, стоимостью до 1000 грн включительно.
Отбор предприятий-участников программы
Главная идея программы – не только поощрить вакцинироваться, но и поддержать пострадавший от пандемии бизнес. Это около 6000 предприятий. В программу планируем привлечь предприятия любой формы собственности, являющиеся резидентами Украины, юридические лица и физические лица-предприниматели. Сейчас продолжаются консультации с бизнесом, мы заинтересованы, чтобы круг участников был как можно шире. Для участия предприятиям необходимо наличие платежного терминала или онлайн-точки продаж, соответствие основной деятельности и MCC-кода, перечень которых будет определен постановлением КМУ. Отбор будет производиться на основании MCC-кодов (коды типов расходов). Список кодов будет утвержден КМУ. Дополнительная регистрация для компаний для участия в программе не требуется.
МСС код – это код, который закрепляется за платежным терминалом банком, используется для классификации бизнеса по видам предоставляемых им товаров или услуг.
Как будет контролироваться процесс использования денег через "Дію" – на спортзал, театр или путешествие по Украине?
Граждане рассчитываются деньгами на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам. Государство контролирует случаи нецелевого использования и блокирует нечестных игроков рынка от участия в программе.